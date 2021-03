Le vice-président Kamala Harris est passé du rejet en riant de l’urgence de la crise frontalière à celui d’en être chargé. Le président Joe Biden a annoncé son nouveau rôle alors même qu’il attribuait la flambée de migrants à son prédécesseur.

Biden a annoncé mercredi que Harris serait en charge de la réponse de leur administration à ce qu’un haut fonctionnaire a décrit aux journalistes comme le «Flux de migrants irréguliers vers les États-Unis.»

Harris est censé «Mettre en œuvre une stratégie à long terme qui s’attaque aux causes profondes de la migration», en réglant à la fois la situation à la frontière avec le Mexique et en travaillant avec les pays d’Amérique centrale du Salvador, du Honduras et du Guatemala pour établir un « partenariat stratégique » C’est «Basé sur le respect et des valeurs partagées,”A déclaré un responsable de l’administration aux journalistes.

Alors que les fonctionnaires de la «Administration Biden-Harris» – selon les dernières directives de presse de la Maison Blanche et les en-têtes de site Web et de médias sociaux mis à jour – a souligné que Harris joue le même rôle que Biden a joué sous l’administration Obama, la position n’est pas sans pièges.

Lundi, Harris a rejeté une question médiatique sur la question de savoir si et quand elle pourrait visiter la frontière avec un gloussement et « Pas aujourd’hui. » La réponse était conforme à la politique de l’administration actuelle de prétendre qu’il n’y avait pas de problème à la frontière, au point d’insister pour ne pas l’appeler un « crise » mais en utilisant des euphémismes tels que « situation » ou « défi. »

Après qu’un démocrate du Congrès frustré représentant le district du Texas face à la flambée ait publié des photos des centres de détention surpeuplés, Biden et Harris ont changé d’avis.

Interrogé sur la frontière mercredi dans une interview à CBS News, Harris l’a décrite comme «Un énorme problème,»Ajoutant« Je ne vais pas prétendre que ce n’est pas le cas. »

Annonçant son élévation au poste de tsar de la frontière plus tard dans la journée, Biden a également reconnu qu’il y avait un problème à la frontière – mais l’a imputé aux catastrophes naturelles et à son prédécesseur Donald Trump.

«Cette nouvelle vague à laquelle nous sommes confrontés maintenant a commencé avec la dernière administration, mais il est de notre responsabilité de la gérer avec humanité et d’arrêter ce qui se passe». dit-il à la Maison Blanche.

Dans le récit de Biden, les migrants se précipitant vers la frontière américano-mexicaine fuient à la fois la pauvreté et la violence, mais aussi «Catastrophes naturelles: ouragans, inondations, tremblements de terre» et Trump est à blâmer parce qu’il « n’a rien fait » à ce sujet et « éliminé » le programme de 700 millions de dollars pour aider les pays d’Amérique centrale.

La vague a en effet commencé pendant la présidence Trump – juste après que Biden ait été annoncé le vainqueur des élections du 3 novembre, c’est-à-dire. La veille de son investiture, un homme du Honduras voyageant à travers le Mexique a dit à CNN que Biden était «Va nous aider tous, il nous donne 100 jours pour nous rendre aux États-Unis et nous donner des papiers légaux, afin que nous puissions améliorer la vie de nos enfants et de nos familles.»

D’autres migrants se sont présentés à la frontière américano-mexicaine portant des t-shirts avec le logo de la campagne de Biden et les mots «S’il vous plaît laissez-nous entrer.«À maintes reprises, les migrants qui se sont entretenus avec des journalistes leur ont dit que la politique d’immigration de Biden était un facteur clé dans leur décision de partir pour les États-Unis.

«On s’attendait à ce qu’avec le gouvernement du président Biden, il y ait un meilleur traitement des migrants. Et cela a amené les migrants d’Amérique centrale, et aussi de notre pays, à vouloir traverser la frontière en pensant qu’il est plus facile de le faire,»A déclaré mardi le président mexicain Andres Manuel López Obrador aux journalistes.

Quelques jours après son investiture, Biden avait publié des décrets annulant toutes les politiques d’immigration de Trump, de la construction d’un mur frontalier à la «Rester au Mexique» règle pour les demandeurs d’asile, tout en promettant une loi qui donnerait à ceux qui se trouvent illégalement aux États-Unis «Chemin vers la citoyenneté».

Il l’a fait même après que des responsables de carrière de la US Customs and Border Patrol ont averti son équipe de transition que cela provoquerait une crise à la frontière, selon le Washington Post. Les responsables de la transition ont eux-mêmes identifié «Une vague de mineurs non accompagnés et une pénurie d’espaces d’abri exacerbée par la pandémie» comme les plus grandes préoccupations.

