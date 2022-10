Biden condamne les frappes de missiles russes et déclare que les États-Unis continueront d’imposer des coûts

Le président américain Joe Biden a condamné les attaques massives de missiles russes de lundi en Ukraine, affirmant qu’elles visaient des civils et ne servaient aucun objectif militaire, et a promis que les États-Unis et leurs alliés continueraient d’imposer des coûts à Moscou.

“Les États-Unis condamnent fermement les frappes de missiles de la Russie aujourd’hui à travers l’Ukraine, y compris à Kyiv. Ces attaques ont tué et blessé des civils et détruit des cibles sans but militaire”, a déclaré Biden dans un communiqué.

“Ils démontrent une fois de plus la brutalité totale de la guerre illégale de M. Poutine contre le peuple ukrainien”, a déclaré Biden dans un communiqué.

LIRE | Poutine promet des attaques plus “sévères” après que des missiles russes ont frappé l’Ukraine

Les États-Unis ont fourni plus de 16,8 milliards de dollars d’aide à la sécurité américaine depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et imposé un large éventail de sanctions économiques à Moscou pour ses actions en Ukraine.

“Ces attaques ne font que renforcer notre engagement à rester aux côtés du peuple ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré Biden.

“Aux côtés de nos alliés et partenaires, nous continuerons d’imposer des coûts à la Russie pour son agression, de tenir Poutine et la Russie responsables de ses atrocités et crimes de guerre, et de fournir le soutien nécessaire aux forces ukrainiennes pour défendre leur pays et leur liberté.”