Biden condamne « le terrorisme et l’effusion de sang » du Hamas et s’engage à soutenir Israël

WASHINGTON — Le président Joe Biden a dénoncé les attaques du Hamas comme étant du terrorisme et a déclaré que les États-Unis étaient aux côtés d’Israël.

« Il y a des moments dans cette vie, je dis cela littéralement, où un mal pur et pur se déchaîne sur ce monde. Le peuple israélien a vécu un de ces moments ce week-end », a déclaré Biden.

« C’était un acte absolument pervers : plus de 1 000 civils ont été massacrés, et pas seulement tués, en Israël. Parmi eux, au moins 14 citoyens américains ont été tués », a-t-il ajouté.

Le groupe militant Hamas a lancé ce week-end une attaque surprise terrestre, aérienne et maritime contre des civils israéliens, déclenchant des frappes aériennes de représailles dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié l’attaque du Hamas contre Israël de « terrible erreur » et a averti que les frappes de représailles n’étaient « que le début ».

« La brutalité du Hamas, sa soif de sang, rappelle les pires déchaînements de l’Etat islamique. C’est du terrorisme », a déclaré Biden. « Malheureusement pour le peuple juif, ce n’est pas nouveau. »

Le bilan des violences en cours entre Israël et le Hamas a dépassé les 1 800, avec plus de 1 000 tués et 2 700 blessés en Israël et au moins 830 personnes tuées et 4 250 blessées à Gaza, selon les services de santé palestiniens et israéliens.

Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont entretenus avec Netanyahu mardi matin pour discuter des efforts coordonnés visant à apporter un soutien au pays assiégé. Biden a tenu près de 30 réunions internes et appels avec des responsables américains et internationaux depuis le début des violences et a déclaré qu’il faisait pression sur le Congrès pour qu’il prenne une « action urgente » à son retour en session.

S’exprimant mardi depuis la Maison Blanche, Biden a confirmé qu’il y avait des Américains parmi les otages détenus par le Hamas. Le président a souligné que le Hamas menace d’exécuter les otages « en violation de tout code de moralité humaine ».