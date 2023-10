Biden condamne le « pur mal » de l’attaque du Hamas et exhorte le Congrès à apporter une aide à Israël

Le discours de la Maison Blanche a marqué la deuxième réponse publique du président au milieu de l’éruption de violence en Israël, et est intervenu peu de temps après que Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont entretenus avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet du soutien de l’administration à la nation. Depuis que Biden a prononcé son premier discours samedi après l’attaque surprise du Hamas contre le pays, des images horribles ont fait surface des attaques et de la contre-attaque énergique d’Israël, alimentant les craintes que le conflit ne dégénère en une guerre plus vaste.

Le carnage a également touché directement les États-Unis : le président, accompagné de Harris et du secrétaire d’État Antony Blinken, a déclaré qu’au moins 14 Américains figuraient parmi les personnes tuées en Israël – une augmentation par rapport au bilan de 11 précédemment annoncé.

« Il y a des moments dans cette vie… où un mal pur et pur se déchaîne sur ce monde. Le peuple israélien a vécu un tel moment ce week-end. Les mains ensanglantées de l’organisation terroriste Hamas, un groupe dont le but déclaré est de tuer les Juifs. C’est donc un acte de pure méchanceté que plus de 1 000 civils ont été massacrés en Israël », a déclaré Biden.

« Des parents massacrés utilisant leur corps pour tenter de protéger leurs enfants. Des rapports bouleversants faisant état de bébés tués. Des familles entières tuées. Des jeunes ont été massacrés alors qu’ils assistaient à un festival musical pour célébrer la paix, pour célébrer la paix. Des femmes violées, agressées, exhibées comme des trophées… C’est du terrorisme.»

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré plus tard aux journalistes que l’administration pensait qu’au moins 20 Américains étaient toujours portés disparus à la suite des attaques. Certains ont été pris en otage, même si les États-Unis ne savent pas exactement combien.

Sullivan a décrit les efforts conjoints américano-israéliens pour retrouver les personnes disparues ou retenues en otages comme une priorité absolue, et il a déclaré que l’administration partageait des renseignements et avait déployé des experts gouvernementaux pour conseiller Israël sur ses efforts de récupération des otages.

« C’est personnel pour nous », a déclaré Sullivan. « C’est personnel pour le peuple américain. »

La Maison Blanche prévoit de demander officiellement au Congrès un financement pour aider Israël dans les prochains jours, ainsi que de renouveler sa demande d’argent supplémentaire pour soutenir la guerre en Ukraine, bien que Sullivan n’ait pas voulu fournir de détails.

L’administration fait également pression sur le Sénat pour qu’il confirme Jack Lew, le candidat de Biden au poste d’ambassadeur en Israël, dès que possible après le retour des sénateurs à Washington la semaine prochaine.

S’exprimant depuis la salle à manger d’État, le discours de Biden a représenté l’un des discours publics les plus graves de sa présidence. Par moments, Biden a semblé faire des efforts pour contenir sa fureur face à une attaque qu’il a comparée aux « pires déchaînements de l’Etat islamique ».

Et cela survient alors que la crise s’ajoute à une liste croissante de pressions auxquelles le président est confronté – posant encore un autre défi délicat en matière de politique étrangère alors qu’il cherche à être réélu, tout en basant largement son argument sur sa capacité à garder la tête froide en période de troubles.

Le président et ses principaux conseillers ont eu des appels téléphoniques ce week-end avec des dizaines de dirigeants étrangers et alliés, élaborant une réponse tout en répondant aux demandes d’aide d’Israël. L’administration Biden a envoyé des armes à Israël lundi, envoyant des défenses aériennes et des munitions.

« Donc, en ce moment, nous devons être parfaitement clairs. Nous sommes aux côtés d’Israël. Nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’il dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque », a déclaré Biden.

Mais les vœux de soutien de Biden interviennent également alors que l’administration fait face à des troubles croissants dans son pays, la Chambre manquant de président et de cohérence sur la manière de fournir rapidement l’aide qui pourrait être nécessaire à l’étranger.

La Maison Blanche et certains sénateurs, dont le leader républicain Mitch McConnell, ont suggéré la possibilité d’intégrer l’aide à Israël dans un programme de financement préexistant pour l’Ukraine. Mais les républicains de la Chambre des représentants, sceptiques quant à l’envoi de davantage d’argent à l’Ukraine, ont déjà signalé qu’ils s’opposeraient à un tel effort, et le Congrès ne pourra probablement pas accomplir grand-chose dans l’ensemble tant que le Parti républicain n’aura pas choisi un nouveau leader.

La Maison Blanche est restée en contact étroit avec les dirigeants et les bailleurs de fonds du Sénat et de la Chambre, même si les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore arrêté de voie spécifique pour l’octroi d’une aide. L’administration ne s’attend pas à ce qu’Israël ait besoin que le Congrès approuve une aide supplémentaire avant au moins les prochains jours, ce qui donnera aux sénateurs le temps de retourner à Washington la semaine prochaine et de négocier les prochaines étapes.