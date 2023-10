Biden condamne le Hamas pour « acte de pure méchanceté » et déclare que des citoyens américains sont pris en otage

Joe Biden a promis mardi un soutien sans faille à Israël, qualifiant l’assaut des militants du Hamas qui a fait près de 1 000 morts d’« acte du mal » et confirmant que certains citoyens américains font partie des nombreux otages actuellement.

Dans un discours télévisé depuis la Maison Blanche, le président américain a déclaré qu’au moins 14 Américains avaient été tués lors de l’attaque du week-end dernier par le Hamas, le groupe palestinien qui contrôle Gaza, et qu’un nombre encore indéterminé d’Américains étaient retenus en otages.

L’attaque a vu des hommes armés traverser la frontière depuis Gaza, attaquer des villes israéliennes et abattre des civils dans leurs maisons, leurs voitures et lors d’un festival de musique dans le désert. On estime que jusqu’à 150 otages ont été pris. Plus de 900 personnes à Gaza ont été tuées dans des frappes aériennes israéliennes en représailles alors qu’elles imposaient un « blocus » qui a bouclé le territoire assiégé de 2,3 millions de personnes de l’accès à la nourriture, au carburant et à d’autres fournitures.

Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré plus tard aux journalistes que « 20 Américains ou plus » étaient portés disparus à la suite des violences du week-end, bien que le nombre de prisonniers du Hamas reste incertain. Il a déclaré que le gouvernement américain était en contact régulier avec les familles des disparus, dont certains ont lancé un appel public aux autorités américaines et israéliennes pour qu’elles les aident à retrouver leurs proches.

« En ce moment, nous devons être très clairs : nous sommes aux côtés d’Israël », a déclaré Biden, flanqué de la vice-présidente Kamala Harris et du secrétaire d’État américain Antony Blinken, dans un discours énergique, répétant : « Nous sommes aux côtés d’Israël ».

Dans une démonstration de solidarité avec Israël, le département d’État a annoncé mardi que Blinken se rendrait en Israël dans les prochains jours.

Dans ses remarques depuis le State Dining Room de la Maison Blanche, Biden a condamné sans équivoque le Hamas, le qualifiant d’organisation terroriste dont « le but de l’État est l’anéantissement de l’État d’Israël et le meurtre du peuple juif ».

« Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination », a-t-il ajouté, faisant écho au sentiment exprimé lundi soir dans une rare déclaration commune des dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

« Nous reconnaissons tous les aspirations légitimes du peuple palestinien », a-t-il déclaré. « Mais ne vous y trompez pas : le Hamas ne représente pas ces aspirations, et il n’offre rien d’autre au peuple palestinien que davantage de terreur et d’effusion de sang. »

Mardi, Biden a déclaré que l’attaque du groupe « rappelle les pires déchaînements d’ISIS ».

« Des parents massacrés, utilisant leur corps pour tenter de protéger leurs enfants. Des informations qui nous font mal au ventre font état de bébés tués… de femmes violées, agressées, exhibées comme des trophées », a-t-il déclaré. « C’est du terrorisme. »

Alors que les avions militaires israéliens pilonnaient la bande de Gaza après que le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, ait juré une « puissante vengeance » contre le Hamas, Biden n’a lancé aucun appel public à la retenue.

Israël, a-t-il dit, a non seulement le droit de se défendre, mais aussi le « devoir » de le faire. Mais lors d’un appel téléphonique précédant son discours, Biden a déclaré qu’il avait rappelé à Netanyahu que les démocraties étaient plus sûres lorsqu’elles agissaient « conformément à l’État de droit ».

Biden a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à soutenir leur allié et qu’ils « augmentaient » leur aide militaire supplémentaire pour reconstituer leur système d’interception de fusées Iron Dome. Le Congrès américain, actuellement plongé dans le chaos sans président de la Chambre, pourrait également être invité à prendre des « mesures urgentes » sur la question, a déclaré Biden.

À Washington, l’attaque a suscité une réaction similaire de la part des législateurs de tout le spectre idéologique, avec des condamnations du Hamas et des expressions de solidarité avec Israël.

Dans un communiqué, le leader du Sénat Chuck Schumer, le plus haut responsable juif de l’histoire américaine, a déclaré qu’il s’était entretenu mardi avec le président israélien Isaac Herzog et lui a assuré qu’un groupe bipartisan au Sénat américain « est prêt à faire tout ce qu’il faut pour garantir que Israël a les ressources dont il a besoin ».

Pourtant, des voix dissidentes se faisaient entendre. La députée Rashida Tlaib, démocrate du Michigan et première Palestinienne américaine élue au Congrès, a déclaré dans un communiqué : « Je pleure les vies palestiniennes et israéliennes perdues. »

Elle a également appelé Israël à s’engager à « lever le blocus, mettre fin à l’occupation et démanteler le système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes pouvant conduire à la résistance ».

Elle a conclu : « Tant que notre pays fournira des milliards de dollars de financement inconditionnel pour soutenir le gouvernement de l’apartheid, ce cycle de violence déchirant se poursuivra. »

S’adressant aux journalistes, Sullivan a déclaré que les États-Unis soutiendraient Israël « aussi longtemps qu’ils en auraient besoin » et qu’une aide militaire supplémentaire, notamment des livraisons de munitions et d’autres armes, était en route. « Vous pouvez vous attendre à ce que les avions américains volant vers Israël fournissent des capacités militaires », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce que faisaient les États-Unis pour les civils palestiniens qui tentaient de fuir les bombardements israéliens, Sullivan a déclaré que les États-Unis étaient « concentrés sur cette question » et travaillaient activement avec Israël et l’Égypte voisine pour identifier une voie permettant aux résidents de Gaza de s’échapper.

Au niveau national, Biden a déclaré dans ses remarques que les forces de l’ordre étatiques et fédérales réagissaient également en prenant des mesures pour protéger les centres juifs à travers le pays et « contrecarrer toute menace intérieure qui pourrait émerger en lien avec ces horribles attaques ».

Biden est un fidèle allié d’Israël, depuis sa première visite dans le pays en tant que jeune sénateur américain en 1973. Dans ses remarques de mardi, Biden a rappelé cette visite, il y a 50 ans, racontant une longue conversation qu’il a eue avec le Premier ministre israélien de l’époque. ministre Golda Meir dans les semaines précédant la guerre du Kippour.

Il a ajouté que Meir, sentant son inquiétude quant au sort d’Israël, avait cherché à le rassurer. « Ne vous inquiétez pas, sénateur Biden, nous avons une arme secrète », a-t-elle murmuré, selon Biden. « Nous n’avons aucun autre endroit où aller. »