Biden condamne le « Big Lie » de Trump dans un grand discours sur les droits de vote à Philadelphie

Le président Joe Biden a prononcé mardi un discours majeur sur les droits de vote à Philadelphie, critiquant le « Big Lie » de son prédécesseur selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

« Il est clair que pour ceux qui contestent les résultats ou remettent en question l’intégrité de l’élection, aucune autre élection n’a jamais été organisée sous un tel examen ou des normes aussi élevées. Le grand mensonge n’est que cela, un grand mensonge », a déclaré Biden au National Constitution Center, à quelques pas de l’Independence Hall.

Le discours intervient alors que son administration fait face à une pression croissante de la part des militants des droits civiques et d’autres démocrates pour faire plus pour lutter contre les attaques contre les droits de vote, un problème que Biden a qualifié de « test le plus important » de la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession.

Biden a fustigé les affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles une fraude électorale généralisée lui avait coûté les élections de 2020, une affirmation qui a poussé les dirigeants du GOP à promulguer une série de nouvelles lois électorales dans des États clés, dont la Floride et la Géorgie. Les critiques soutiennent que les nouvelles lois sont discriminatoires et restreignent l’accès au scrutin.

Le président a directement dénoncé ces efforts des législatures contrôlées par le GOP comme un « assaut de Jim Crow » et les a comparés aux comportements observés dans les autocraties du monde entier.

« Pour moi, c’est simple. C’est de la subversion électorale. C’est la menace la plus dangereuse pour voter dans l’intégrité d’élections libres et équitables de notre histoire », a déclaré Biden. « Ils veulent avoir la possibilité de rejeter le décompte final et d’ignorer la volonté du peuple si leur candidat préféré perd. »