Biden condamne « l’attaque épouvantable » du Hamas alors que les alliés d’Israël expriment leur colère et leur choc

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a dénoncé samedi « l’attaque épouvantable » des militants du Hamas et son administration s’est engagée à garantir qu’Israël ait « ce dont il a besoin pour se défendre » après l’attaque surprise qui a suscité la condamnation mondiale et la colère des alliés d’Israël.

Biden a clairement indiqué lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que « nous sommes prêts à offrir tous les moyens de soutien appropriés », selon la Maison Blanche. Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est précipité à la Maison Blanche pour des réunions et téléphonait à ses homologues étrangers, tandis que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu avec le ministre israélien de la Défense.

« Le terrorisme n’est jamais justifié. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple », a déclaré Biden dans un communiqué qui a également mis en garde « toute autre partie hostile à Israël » contre « la recherche d’un avantage dans cette situation ». Le soutien de Washington à « la sécurité d’Israël est solide et inébranlable », a déclaré le président. Son chef du Pentagone a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à aider Israël à « protéger les civils contre la violence aveugle et le terrorisme » et à répondre à ses besoins en matière de défense.

L’incursion sans précédent du Hamas, survenue à l’occasion d’une grande fête juive, était l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années et menaçait de dégénérer en un conflit plus large. Israël a riposté par des frappes aériennes sur Gaza. « Nous sommes en guerre », a déclaré Netanyahu.

Les hostilités ont porté un coup dur aux efforts américains visant à élargir les accords de normalisation des accords d’Abraham israélo-arabes, non seulement avec l’Arabie saoudite, qui a retenu l’essentiel de l’attention du public, mais également avec de plus petits États arabes.

Les responsables américains affirment qu’ils ont l’intention d’aller de l’avant, mais reconnaissent que ces efforts ne porteront probablement pas leurs fruits tant qu’il y aura un conflit actif entre Israël et les Palestiniens.

Blinken prévoyait un voyage au Moyen-Orient, avec des escales en Israël et en Arabie Saoudite, plus tard ce mois-ci, mais ces projets sont désormais suspendus, selon plusieurs responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes de l’administration.

Dans l’immédiat, ces responsables ont déclaré que les États-Unis collaboreraient avec l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, parmi leurs partenaires arabes dans la région, pour tenter de désamorcer la situation. Mais étant donné l’ampleur des attaques du Hamas et la réponse militaire d’Israël, les responsables ont déclaré qu’ils n’étaient pas optimistes quant à une solution à court terme.

Comme Biden, qui a déclaré que les États-Unis « condamnent sans équivoque cette agression épouvantable », de nombreux dirigeants mondiaux ont souligné qu’Israël a le droit de se défendre et ont promis leur solidarité.

« Nous pensons que l’ordre sera rétabli et que les terroristes seront détruits », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message sur sa chaîne officielle Telegram. Zelenskyy, qui est juif et dont des proches sont morts pendant l’Holocauste, a déclaré que « le droit d’Israël à l’autodéfense ne peut être remis en question ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a dénoncé « l’attaque insensée » du Hamas et a déclaré : « Cette violence n’est ni une solution politique ni un acte de bravoure. C’est purement du terrorisme.

Le chancelier allemand OIaf Scholz a déclaré que son pays se tenait aux côtés d’Israël, un sentiment repris par le chancelier autrichien Karl Nehammer. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté qu’il était choqué par les attaques et qu’« Israël a le droit absolu de se défendre ».

A Vienne, le drapeau israélien a été hissé devant le bureau du chancelier autrichien et le ministère des Affaires étrangères en signe de solidarité. « Il n’y a aucune excuse pour le terrorisme », a déclaré Nehammer dans un message sur X.

Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et ancien ambassadeur en Israël et en Égypte, a déclaré à l’agence d’État Tass que Moscou était en contact avec « toutes les parties (du conflit), y compris les pays arabes » et a appelé à « un cessez-le-feu et une paix immédiats ». » entre le Hamas et Israël.

Bogdanov n’a pas précisé avec quels pays arabes s’adressaient les diplomates russes.

L’Arabie saoudite a appelé à un arrêt immédiat des combats, appelant les deux parties à protéger les civils et à faire preuve de retenue.

« Le royaume rappelle ses avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des provocations systémiques » contre lui par Israël, a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Mais en Iran, l’ennemi régional d’Israël, les députés ont ouvert leur session samedi en scandant « Mort à Israël » et « Israël sera condamné, la Palestine sera la conquérante ». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que « l’opération d’aujourd’hui a ouvert une nouvelle page dans le domaine de la résistance et des opérations armées contre les occupants », a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA.

Dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer l’opération du Hamas. Dans le camp de Bourj al-Barajneh, au sud de Beyrouth, les habitants ont dansé dans les rues, tandis que des jeunes hommes de la ville de Tripoli, au nord du pays, distribuaient des friandises de fête aux passants dans les rues.

Dans la vallée de la Bekaa, des manifestants pro-palestiniens ont bloqué les routes. La plus haute autorité religieuse sunnite du pays a appelé les mosquées à diffuser « Dieu est grand » par haut-parleurs après les prières de l’après-midi « en solidarité avec notre peuple en Palestine ».

Des rédacteurs d’Associated Press du monde entier ont contribué à ce rapport.

Seung Min Kim et Matthew Lee, Associated Press