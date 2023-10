Biden condamne l’attaque de Chicago contre une mère et son enfant palestiniens : « choqué et écoeuré »

NOUS président Joe Biden a condamné le meurtre « horrible » d’un enfant de six ans palestinien garçon à Chicago qui, selon la police, était lié à la guerre entre Israël et le Hamas.

Wadea Al-Fayoume, a été poignardée 26 fois à l’intérieur de son domicile lors d’un incident sur lequel la police enquête comme crime de haine anti-musulman. Sa mère, Hanaan Shahin, 32 ans, a été poignardée au moins 12 fois et se trouve dans un état grave à l’hôpital, mais elle devrait survivre.

La police a arrêté Joseph Czuba, 71 ans, retrouvé assis à l’extérieur de la maison, et l’a inculpé de meurtre. Ils ont répondu à l’adresse après que Shahin ait appelé le 911 et déclaré qu’elle était attaquée par son propriétaire.

M. Biden et la première dame Jill Biden se sont déclarés « choqués et écoeurés » par le crime de haine présumé.

«Jill et moi avons été écoeurés d’apprendre le meurtre brutal d’un enfant et la tentative de meurtre de la mère de l’enfant hier dans l’Illinois. Nos condoléances et nos prières vont à la famille », a déclaré M. Biden sur X.

« En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine.

L’attaque a eu lieu samedi matin dans le canton de Plainfield, à l’extérieur de Chicago.

Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré que les enquêteurs avaient déterminé que les victimes étaient « ciblées par le suspect parce qu’elles étaient musulmanes et que les violences en cours Conflit au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ».

Cela survient alors que le gouvernement israélien, soutenu par les États-Unis, a déclenché une offensive terrestre et aérienne à Gaza en représailles à une attaque terroriste sans précédent perpétrée par le groupe militant du Hamas qui a tué quelque 1 300 personnes dans le sud d’Israël.

Ahmed Rehab, à gauche, directeur exécutif de la section de Chicago du Council on American-Islamic Relations, embrasse Odey Al-Fayoume, père de Wadea Al-Fayoume, 6 ans (AP)

Les forces israéliennes sont soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre et d’avions américains dans la région, et ont appelé quelque 360 ​​000 réservistes dans leur offensive après que M. Biden a déclaré : «Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple ».

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 670 Palestiniens ont été tués et 9 600 blessés depuis le début des frappes aériennes israéliennes, ce qui représente déjà plus de morts que la guerre de 2014 à Gaza, qui a duré plus de six semaines.

Israël affirme que 126 personnes ont été prises en otage par le Hamas et ramenées de l’autre côté de la frontière vers Gaza lors de l’assaut des 7 et 8 octobre.

Suite à l’escalade au Moyen-Orient, les villes et les autorités américaines sont en état d’alerte maximale face aux violences motivées par des sentiments antisémites ou islamophobes, les responsables du FBI ayant signalé une augmentation des discours haineux et menaçants.

Oday Al-Fayoume, père de Wadea Al-Fayoume, 6 ans, assiste à une conférence de presse au Centre communautaire musulman du nord-ouest de Chicago, dimanche (AP)

Lors d’une conférence de presse, l’oncle paternel du garçon, Yousef Hannon, a déclaré que les Palestiniens « ne sont pas des animaux, nous sommes des humains ».

« Nous voulons que les gens nous voient comme des humains, qu’ils nous sentent comme des humains, qu’ils nous traitent comme des humains, parce que c’est ce que nous sommes », a déclaré M. Hannon, un Américain palestinien qui a émigré aux États-Unis en 1999 pour y travailler. conférence de presse organisée par la section de Chicago du Council on American-Islamic Relations.

L’organisation musulmane des libertés civiles a déclaré que le meurtre du garçon était « notre pire cauchemar » et a déclaré qu’il faisait partie d’une augmentation inquiétante des appels et des courriels haineux depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le groupe a déclaré que la famille avait reçu des SMS de l’agresseur qui faisait des remarques désobligeantes à l’égard des musulmans.

« Les Palestiniens, une fois de plus, le cœur brisé par ce qui arrive à leur peuple », a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif du groupe, « doivent également s’inquiéter de la sécurité immédiate de la vie et de l’intégrité physique de ceux qui vivent ici dans cette démocratie la plus libre du monde. monde. »

M. Biden, qui a également fait part de ses inquiétudes concernant la mort de Palestiniens innocents à Gaza, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les crimes haineux en Amérique.

Des manifestants défilent lors d’un rassemblement pro-palestinien qui a débuté samedi à Harry Bridges Plaza (AP)

« J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine. Nous devons être sans équivoque », a-t-il déclaré.

Joseph M Czuba, 71 ans, qui a été arrêté pour le meurtre présumé, a été inculpé d’un chef d’accusation de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré, ainsi que de deux chefs d’accusation de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, a indiqué le bureau du shérif. dit.

Le gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker, a condamné ce crime haineux.

« Supprimer la vie d’un enfant de six ans au nom de l’intolérance est tout simplement un mal », a déclaré M. Pritzker.

« Wadea devrait se rendre à l’école demain matin. Au lieu de cela, ses parents se réveilleront sans leur fils. Ce n’était pas seulement un meurtre, c’était un crime de haine. Et chaque Illinois – y compris nos voisins musulmans, juifs et palestiniens – mérite de vivre à l’abri de la menace d’un tel mal.