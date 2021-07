Biden condamne l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise

Le président Joe Biden a condamné l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise, qui a été abattu par des assaillants dans sa résidence privée dans la nuit.

« Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple haïtien et nous sommes prêts à aider alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé », Biden a déclaré mercredi dans un communiqué.

Le Premier ministre par intérim d’Haïti, Claude Joseph, a confirmé le meurtre et a déclaré que l’armée et la police contrôlaient la sécurité dans le pays. Joseph a ajouté que la première dame, Martine Moise, a été blessée dans l’attaque et est soignée dans un hôpital.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle recueillait toujours des informations sur ce qui s’était passé lors de l’assassinat tôt le matin.

Biden devrait être informé plus tard mercredi de la question par son équipe de sécurité nationale, a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki lors d’une interview avec MSNBC.

L’attaque s’ajoute au bouleversement politique dans ce pays des Caraïbes, qui fait face à une recrudescence de la violence des gangs, des cas de Covid-19 et des manifestations antigouvernementales, a rapporté l’Associated Press.

Moise, 53 ans, a été accusé d’avoir tenté d’augmenter son pouvoir et a dû faire face à des mois de demandes de démission des dirigeants de l’opposition, selon l’AP. Il gouvernait par décret depuis plus d’un an après qu’Haïti n’ait pas organisé d’élections.

— L’Associated Press a contribué à ce rapport.