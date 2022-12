Biden condamne l’antisémitisme après que Ye ait loué le dîner post-Trump d’Hitler

Le président Joe Biden a dénoncé l’antisémitisme et a pris un coup voilé à Donald Trump quelques jours après que l’ancien président a dîné avec le rappeur Ye, qui a récemment fait une série de commentaires antisémites, et le nationaliste blanc Nick Fuentes.

“Je veux juste clarifier certaines choses”, a tweeté Biden vendredi depuis son compte officiel. “L’Holocauste s’est produit. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une plate-forme, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l’antisémitisme partout où il se cache. Le silence est une complicité.”

Le message arrive un jour après que le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a déclaré au théoricien du complot de droite Alex Jones “J’aime Hitler” lors d’une diatribe antisémite. Il a également tweeté une croix gammée dans une étoile de David, entraînant une suspension de la plate-forme.

Trump, le favori présumé de la nomination présidentielle du GOP de 2024, a dîné la semaine dernière avec West et Fuentes dans son club de Mar-a-Lago, suscitant une condamnation généralisée. Les commentaires de West ne sont devenus que plus incendiaires depuis le repas, et Trump n’a pas encore désavoué sa relation avec le rappeur.

“J’aime les juifs, mais j’aime aussi les nazis”, a déclaré West à Jones dans son émission InfoWars, louant également ce qu’il considérait comme les contributions d’Hitler à la société. Fuentes, que le ministère de la Justice a qualifié de suprémaciste blanc l’année dernière, était également invité à l’émission haineuse. Jones, un célèbre théoricien du complot, a déposé son bilan personnel vendredi à la suite d’un procès intenté par les familles des victimes du massacre de l’école primaire de Sandy Hook, qu’il a passé près d’une décennie à qualifier de canular.

Les commentaires de West étaient suffisamment offensants pour que les républicains du comité judiciaire de la Chambre supprimer un tweet ils ont posté le 6 octobre, qui disait: “Kanye. Elon. Trump.” Les membres du comité ont été repoussés sur le poste pendant des semaines après que le milliardaire Elon Musk a autorisé des personnalités de droite précédemment interdites, dont Trump et West, à rejoindre Twitter.

West a de nouveau été expulsé de Twitter vendredi après avoir publié une image d’une croix gammée, un symbole synonyme des nazis, à l’intérieur d’une étoile de David, un symbole important du judaïsme. West avait précédemment vu son compte Twitter suspendu en octobre, avant l’achat de Musk, après avoir publié qu’il “allait mourir avec 3 On JEWISH PEOPLE”. Musk a annoncé que la société avait restauré le compte de West le 20 novembre et a souhaité la bienvenue au rappeur sur la plateforme, tweetant “Ne tuez pas ce que vous détestez, sauvez ce que vous aimez.”

La valeur nette de West a chuté de centaines de millions de dollars après qu’Adidas a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat avec le rappeur et Gap, Foot Locker et d’autres ont déclaré qu’ils ne vendraient plus ses produits après son tweet antisémite en octobre. La grande agence artistique hollywoodienne CAA l’a également abandonné en tant que client. Trois semaines avant son tweet “death con 3”, West a suscité la controverse – et les éloges de certains conservateurs – pour avoir montré un t-shirt “White Lives Matter” à la Fashion Week de Paris.

La partie “le silence est une complicité” du tweet de Biden est une critique apparente de Trump et d’autres républicains de premier plan. Trump n’a pas encore condamné les hommes avec qui il a dîné à Mar-a-Lago, et il a affirmé ne pas savoir qui était le nationaliste blanc Fuentes.

Les républicains, dont l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien vice-président Mike Pence, ont condamné le dîner de Trump. D’autres, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, ont dénoncé l’antisémitisme sans évoquer le meeting de Trump.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui cherche à être le prochain président de la Chambre, a déclaré mardi qu’il ne pensait pas que quiconque devrait passer du temps avec Fuentes et qu’il “n’a pas sa place au sein du Parti républicain”. McCarthy a ajouté: “Eh bien, je condamne son idéologie. Elle n’a pas sa place dans la société. Du tout.”

Mais la plupart des républicains ont évité de critiquer le dîner. PBS News a demandé à 57 législateurs républicains actuels de condamner la réunion et la majorité N’a pas répondu. Ceux qui l’ont dénoncé, comme McCarthy, ont concentré leur colère sur Fuentes plutôt que sur Trump.

Le sénateur Marco Rubio R-Fla., a déclaré politique il espère que Trump condamnera Fuentes “parce que je sais [Trump’s] pas un antisémite. Je peux vous dire que ce n’est pas le cas de Trump, mais [Fuentes is] mal … juste une personne méchante et dégoûtante. C’est un a– clown, et il essaie de se légitimer en côtoyant un ancien, peut-être un futur président.”

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A déclaré à Politico qu’il ne dînerait pas avec Fuentes. Mais il a ajouté que “c’est un pays libre, [Trump] peut faire ce qu’il veut.”

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est considéré comme un challenger probable de Trump en 2024, est notamment resté silencieux sur la réunion qui a eu lieu dans son État d’origine.