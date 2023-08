Biden compare l’incendie meurtrier d’Hawaï à un incendie mineur dans sa maison – News 24

Le président américain a affirmé que les flammes l’avaient presque privé de sa femme, de sa voiture et de son chat lors d’un incident survenu il y a 19 ans

Le président américain Joe Biden a déclaré aux habitants de l’île hawaïenne de Maui ravagée par le feu qu’il pouvait comprendre leur souffrance à cause de son expérience d’un petit incendie dans sa propre maison en 2004.

Biden est arrivé lundi à Maui pour inspecter les conséquences des incendies de forêt les plus meurtriers survenus aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Le bilan officiel des morts de la catastrophe s’élève actuellement à 115 et devrait augmenter, le maire du comté de Maui, Richard T. Bissen Jr., affirmant que quelque 850 personnes sont toujours portées disparues.

Plusieurs milliers de bâtiments, principalement des maisons privées, ont été détruits par le violent incendie début août, les autorités locales estimant que plus de 5 milliards de dollars sont nécessaires pour reconstruire.

« Je ne veux pas comparer les difficultés, mais nous avons une petite idée, Jill et moi, de ce que c’est que de perdre une maison », a déclaré le président américain aux habitants de la ville de Lahaina, qui a été dévastée par les incendies de forêt.















« Il y a des années maintenant, il y a 15 ans, j’étais à Washington pour faire ‘Meet the Press’. C’était un dimanche ensoleillé et la foudre a frappé chez moi sur un petit lac qui est à l’extérieur de notre maison, pas sur un lac, un grand étang », se souvient l’homme de 80 ans.

«Et il a heurté un fil et est monté sous notre maison dans les conduits de chauffage, les conduits de climatisation. Et pour faire court, j’ai failli perdre ma femme, ma Corvette 67 et mon chat. Biden a affirmé, ajoutant que c’était « pas une blague. »

L’incendie de la maison de Biden à Wilmington, Delaware s’est produit en août 2004 et avait été décrit comme « insignifiant » par le service d’incendie local. Dans son rapport de l’époque, l’AP a déclaré qu’un « petit feu qui était confiné à la cuisine » avait été maîtrisé par les secours en l’espace de 20 minutes.

Le président américain a mentionné cet incident à quelques reprises auparavant, fournissant à chaque fois des récits différents des événements. L’année dernière, il a affirmé que « nous avons failli perdre quelques pompiers » pendant cet incendie. En 2012, il est allé jusqu’à dire qu’il « J’ai eu une maison incendiée avec ma femme dedans », mais s’est ensuite corrigé en soulignant que « elle est sortie en toute sécurité. »

Biden a reçu un accueil plutôt froid à Maui alors que les habitants reprochent à Washington de les avoir abandonnés au milieu de la crise. Certains sont descendus dans la rue en scandant « Rentre chez toi, Joe ! » et tenant des banderoles lisant « Aucun commentaire, » en référence au refus du dirigeant américain la semaine dernière de répondre aux questions sur l’augmentation du nombre de morts dans les incendies de forêt.