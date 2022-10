Biden commente une éventuelle rencontre avec Poutine

Le président américain a fait une remarque énigmatique sur le prochain sommet du G20

Le président américain Joe Biden pourrait ou non rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet du G20 en Indonésie le mois prochain. Biden lui-même n’a pas exclu cette possibilité, mais le département d’État a déclaré que la politique de Washington consistant à boycotter Moscou à propos du conflit en Ukraine n’avait pas changé.

“Cela reste à voir,” Biden a déclaré aux journalistes devant la Maison Blanche jeudi, interrogé sur la possibilité de rencontrer Poutine au G20. Le sommet est prévu le 15 novembre à Bali.

Invité à faire la lumière sur le commentaire du président américain, le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a déclaré aux journalistes que la position du gouvernement sur les relations avec Moscou n’avait pas changé.

«Je laisserai la Maison Blanche parler de n’importe lequel des engagements du président Biden, mais je pense que la seule chose que vous avez vue être assez claire dans l’ensemble de l’interagence, y compris de la Maison Blanche, c’est que cela ne peut pas être comme d’habitude en ce qui concerne la Russie. ” en raison du conflit en Ukraine, a-t-il dit.

La dernière fois que Biden et Poutine se sont rencontrés en personne, c’était en juin 2021, à Genève, en Suisse. Un sommet de suivi en décembre était virtuel, et l’Ukraine figurait parmi les sujets abordés – avec la proposition de garanties de sécurité de la Russie, que les États-Unis et l’OTAN ont rejetée le mois suivant.

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré en août que Poutine et son homologue chinois Xi Jinping avaient promis d’assister personnellement au sommet du G20. Cependant, le mois dernier, le Kremlin a déclaré que la présence du président russe dépendra de la sécurité et d’autres facteurs.

“Je verrai,” Poutine a déclaré lors de sa dernière interrogation sur sa présence, à la mi-septembre. “Je suis allé à Bali, c’est un endroit agréable, beau, mais ce n’est pas une question de beauté, voyons comment les choses vont se passer dans notre pays, économiquement et dans d’autres domaines.”

Biden a déclaré en mars que la Russie devrait être retirée du G20, et les États-Unis et leurs alliés ont boycotté les réunions auxquelles assistent ou s’adressent des représentants russes toute l’année. Bien que l’Ukraine ne soit pas membre du groupe, son président Vladimir Zelensky a été invité au sommet de Bali sur l’insistance de Washington.