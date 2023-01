Biden commente les avions F-16 pour l’Ukraine — RT World News

Les États-Unis n’enverront pas d’avions de combat F-16 à Kiev, a déclaré lundi le président Joe Biden, commentant des informations parues dans les médias selon lesquelles le Pentagone y réfléchissait. Il avait précédemment déclaré que l’envoi de chars en Ukraine signifierait la troisième guerre mondiale, avant de changer d’avis la semaine dernière.

“Non,” Biden a déclaré aux journalistes devant la Maison Blanche, interrogé sur les F-16.

Selon Politico, cependant, certains responsables militaires américains sont “poussant tranquillement le Pentagone à approuver” envoyer les jets à Kiev. Le journal a cité un responsable du ministère de la Défense et “deux autres personnes impliquées” dans les discussions.

“Je ne pense pas que nous soyons opposés” a déclaré le responsable anonyme au point de vente, mais a ajouté qu’aucune décision finale n’avait été prise. Interrogée sur la question, la Maison Blanche a fait référence au conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, qui a déclaré à MSNBC la semaine dernière que les États-Unis discuteraient des avions de chasse. “très soigneusement” et que Washington et ses alliés “n’ont exclu ni exclu aucun système spécifique.”















Biden a répondu à la question tout en évoquant un éventuel voyage en Pologne dans un proche avenir. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré plus tôt dans la journée que Varsovie fournirait à Kiev des F-16, mais seulement “en pleine coordination” avec l’OTAN, tandis que la France a refusé d’exclure l’envoi de certains de ses propres avions également.

La Pologne avait mené la charge en envoyant des chars de fabrication occidentale à Kiev, ce que Biden avait précédemment décrit comme trop provocateur.

“L’idée que nous allons envoyer du matériel offensif et avoir des avions, des chars et des trains avec des pilotes américains et des équipages américains – comprenez simplement, ne vous leurrez pas, peu importe ce que vous dites, cela s’appelle la guerre mondiale III, “ a-t-il déclaré aux démocrates de la Chambre réunis à Philadelphie en mars 2022.















La semaine dernière, cependant, il a annoncé la livraison de 31 chars Abrams au gouvernement de Kiev – quelques jours seulement après que Politico a annoncé que cela ne se produirait pas, citant des sources bien informées du Pentagone. Les informations divulguées à Reuters et au Wall Street Journal – selon lesquelles les Abrams se verront promettre d’ouvrir la voie à l’Allemagne pour approuver les livraisons de Leopard 2 – se sont avérées correctes.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré la semaine dernière que la poursuite des livraisons est une preuve supplémentaire que les pays occidentaux sont directement impliqués dans les hostilités.