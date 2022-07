Biden commente le “vide” au Moyen-Orient

Alors que le président américain a déclaré qu’il “continuerait à diriger dans la région”, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que cela n’était pas de son ressort.

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes jeudi que les États-Unis “continuer à diriger” au Moyen-Orient, afin d’empêcher la Russie et la Chine de combler un “vide.” Pékin a vu ses paroles d’un mauvais œil, répondant que seul le “les gens du Moyen-Orient sont les maîtres du Moyen-Orient.”

Le premier voyage de Biden au Moyen-Orient en tant que président a commencé en Israël cette semaine, où il a signé une déclaration conjointe avec le Premier ministre Yair Lapid, garantissant le soutien continu des États-Unis et affirmant “ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire.”

Lors d’une conférence de presse avec Lapid après la signature, Biden a suggéré que son voyage – qui le conduirait vendredi en Arabie saoudite – marque une résurgence de l’influence américaine dans la région.

Biden a déclaré aux journalistes que les États-Unis sous Donald Trump “a fait l’erreur de s’éloigner de notre influence au Moyen-Orient”, et que sa rencontre prévue à Jeddah avec les chefs du Conseil de coopération du Golfe (CCG) lui donnerait l’occasion de “Promouvoir les intérêts américains” avec ces neuf États arabes.

Lire la suite Biden met en garde l’Iran sur ses ambitions nucléaires

“Il y a tellement de questions en jeu que je veux dire clairement que nous pouvons continuer à diriger dans la région et ne pas créer un vide, un vide qui est rempli par la Chine et/ou la Russie, contre les intérêts d’Israël et des États-Unis. États-Unis et de nombreux autres pays », il a dit.

Alors que la diplomatie américaine s’est récemment concentrée sur le fait de pousser les pays en dehors du monde occidental à soutenir sa position intransigeante sur la Russie et la Chine, ces efforts ont au mieux donné des résultats mitigés.

La Ligue arabe, qui représente 22 États arabes, n’a pas pris position sur l’opération militaire russe en Ukraine, et l’Arabie saoudite a plus que doublé ses importations de pétrole russe au deuxième trimestre de cette année.

Pendant ce temps, les dirigeants du Royaume ont exprimé leur intérêt à vendre du pétrole à la Chine en yuans plutôt qu’en dollars, et auraient fait appel à l’aide chinoise pour construire des missiles balistiques.

La Chine est le plus grand investisseur étranger au Moyen-Orient depuis 2016, année où elle a dépensé 29 milliards de dollars contre 7 milliards de dollars pour les États-Unis. Pékin a également signé des accords 5G avec tous les États du CCG, et a investi plus de 123 milliards de dollars dans des projets d’infrastructure dans la région depuis l’inauguration de son «Initiative ceinture et route» en 2017, selon le Centre arabe de Washington, DC, un groupe de réflexion qatari.

Lire la suite Biden rejette les allégations d'”apartheid” d’Israël

Les républicains aux États-Unis vantent les négociations de l’administration Trump sur les accords d’Abraham – qui ont vu Israël normaliser ses relations avec certains de ses voisins arabes – comme la preuve que les États-Unis ne l’ont pas fait. “s’éloigner” de la région tandis que Trump se retirait des conflits américains au Moyen-Orient.

Cependant, la Chine a déclaré vendredi que les pays de la région étaient libres de choisir avec qui ils faisaient du commerce et de la diplomatie.

« Les gens du Moyen-Orient sont les maîtres du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n’est l’arrière-cour d’aucun autre pays et il n’y a pas de “vide” à proprement parler. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes.

« Les habitants du Moyen-Orient aspirent plus que tout au développement et à la sécurité », Wang a continué. “Pendant longtemps, la Chine a toujours soutenu les peuples du Moyen-Orient en choisissant indépendamment la voie du développement et en aidant les pays du Moyen-Orient à résoudre les problèmes de sécurité régionale dans la solidarité et la coordination.”