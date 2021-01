Les personnes demandant l’asile via le programme de protocoles de protection des migrants devraient se présenter au pont international Paso del Norte à Ciudad Juarez avant l’aube pour recevoir de nouvelles dates malgré l’ordre de rester à la maison des deux côtés de la frontière. | Paul Ratje / Agence France-Presse / AFP via Getty Images

Les migrants arrivant à la frontière ne seront plus renvoyés au Mexique pour attendre les auditions.

L’administration Biden a annoncé qu’à partir de jeudi, elle n’inscrirait plus les demandeurs d’asile nouvellement arrivés à la frontière sud dans un programme de l’ère Trump qui a contraint des dizaines de milliers de personnes à attendre au Mexique pour avoir une chance d’obtenir une protection aux États-Unis.

Le Département de la sécurité intérieure a exhorté toute personne actuellement inscrite au programme, connu sous le nom de Protocoles de protection des migrants (MPP) ou familièrement sous le nom de politique «Rester au Mexique», à «rester là où elle se trouve, en attendant de plus amples informations officielles des responsables du gouvernement américain».

L’agence a également informé que les migrants maintenant en route vers les États-Unis ne seront pas éligibles à un chemin vers la citoyenneté dans le cadre de l’ambitieuse proposition de réforme de l’immigration que Biden a envoyée au Congrès plus tôt dans la journée – une tentative apparente de les dissuader de se précipiter à la frontière. (Seules les personnes présentes aux États-Unis le 1er janvier 2021 seraient éligibles.)

Plus de 67 000 migrants sont actuellement inscrits, ou étaient auparavant soumis au programme, dont un certain nombre continuent d’attendre dans des campements le long de la frontière américano-mexicaine pour être convoqués pour leurs dates d’audience aux États-Unis. Avant la pandémie, les demandeurs d’asile devaient souvent attendre des mois avant d’être entendus. Mais en mars, l’administration Trump a suspendu indéfiniment toutes ses audiences en raison de la pandémie de Covid-19.

L’annonce de mercredi, qui s’est accompagnée d’une vague de décrets exécutifs liés à l’immigration et du projet de loi envoyé au Congrès, est un signal que l’administration Biden cherche rapidement à annuler les politiques restrictives de l’administration Trump à la frontière. Le programme Rester au Mexique était l’une des nombreuses politiques interdépendantes qui, ensemble, rendaient pratiquement impossible l’obtention de l’asile et d’autres protections humanitaires.

Déjà, la nouvelle politique administrative de Biden a donné de l’espoir aux personnes soumises au MPP qui attendaient dans les villes frontalières mexicaines, où elles restent exposées au risque d’extorsion, d’enlèvement et de viol aux mains de cartels et d’autres acteurs criminels. Certains ont trouvé un logement dans des refuges, des hôtels ou des chambres à louer. Mais pour d’autres, seules des tentes et des bâches colorées se dressent entre elles et les éléments. Ils continuent de compter sur des bénévoles pour les besoins de base et les soins médicaux.

Cependant, bien que l’administration Biden ne traite plus les nouvelles inscriptions au programme, on ne sait toujours pas ce qui arrivera aux personnes qui sont déjà dans le programme.

«Nous attendons avec impatience les prochaines étapes que prendra la nouvelle administration pour veiller à ce que les personnes – les enfants, les familles et les adultes – brutalisées par ce programme soient guéries» m’a dit Karen Tumlin, fondatrice du Justice Action Center, un groupe d’aide juridique pour les immigrants.

Comme le janvier 2019 note de politique qui a créé le programme pourrait facilement être annulé, l’American Immigration Lawyers Association a proposé que l’administration accorde une libération conditionnelle humanitaire temporaire aux personnes assujetties au MPP. Cela leur permettrait d’entrer aux États-Unis et de demander plus tard des prestations d’immigration plus permanentes, y compris l’asile. Mais Biden n’a pas encore expliqué comment il traiterait les demandeurs d’asile du MPP.

Il avait promis lors de la campagne électorale de « augmenter les ressources humanitaires»À la frontière, y compris les agents d’asile qui pourraient procéder à un examen initial des demandes de protection des migrants et veiller à ce que la division d’asile des services américains de citoyenneté et d’immigration prenne la tête du traitement de leurs dossiers afin d’alléger le fardeau des tribunaux d’immigration.