Biden commémorera l’anniversaire des attentats du 11 septembre au Pentagone

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden marquera dimanche le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre en prononçant un discours et en déposant une gerbe au Pentagone, a annoncé mardi la Maison Blanche.

La journée commémorera les attentats terroristes de 2001 lorsque des pirates de l’air ont pris le contrôle d’avions commerciaux afin de les utiliser comme missiles, s’écrasant sur le World Trade Center de New York, le Pentagone et un champ de Pennsylvanie. Près de 3 000 personnes sont mortes dans les attentats d’al-Qaïda. Les États-Unis et leurs alliés ont répondu en lançant la guerre en Afghanistan.

Jill Biden, la première dame, prendra la parole dimanche au Flight 93 National Memorial Observance à Shanksville, en Pennsylvanie. La vice-présidente Kamala Harris et son mari se rendront à New York pour une cérémonie de commémoration au Mémorial national du 11 septembre.

Presse associée, La presse associée