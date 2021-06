Joe Biden a commémoré le 100e anniversaire du massacre de Tulsa en 1921 en visitant la ville et en annonçant de nouveaux efforts pour lutter contre la «suprématie blanche» et augmenter les dépenses fédérales pour les entreprises appartenant à des minorités.

S’exprimant depuis le centre culturel Greenwood de Tulsa après avoir rendu visite aux trois survivants restants du massacre de citoyens noirs, Biden a noté qu’il était le premier président en exercice à visiter l’emplacement de l’Oklahoma, ce qu’il a dit avoir fait pour aider à effacer le « silence » autour de l’événement sombre. , qu’il a décrit en détail.

La destruction de Tulsa a commencé lorsqu’un jeune homme noir nommé Dick Rowland a été faussement accusé de viol par une femme blanche. Avec une foule blanche exigeant que le shérif le livre, des dizaines de citoyens noirs se sont présentés pour garder Rowland lors de son procès. Après avoir été refoulés, ils sont revenus en plus grand nombre uniquement pour que les choses dégénèrent en violence avec une foule de Blancs. Le chaos a conduit à la destruction du quartier de Greenwood, appelé «Black Wall Street» grâce à ses entreprises prospères appartenant à des Noirs. De nombreuses maisons et magasins ont été détruits et des citoyens noirs ont été tués, certains même par des avions privés larguant des bombes.





Le véritable nombre de décès du jour n’est pas connu, mais certains ont estimé qu’il pourrait être supérieur à 300.

« Ce n’était pas une émeute. C’était un massacre », Biden a déclaré sous les applaudissements, rejetant le récit de longue date selon lequel les événements étaient un « émeute raciale. »

« Imaginez tous ces hôtels, ces restaurants et ces boutiques familiales qui auraient pu être transmises au cours des 100 dernières années », a-t-il ajouté plus tard, avant d’annoncer des efforts pour aider à « création de richesses noires », y compris l’augmentation des contrats fédéraux pour « propriété noire ou brune » entreprises de 50 % et lutter contre le « discrimination raciale dans le logement », notant que l’accession à la propriété des Noirs est plus faible aujourd’hui qu’il y a 50 ans.

« Nous sommes déterminés à changer cela », il a dit.





Parmi les autres efforts de son administration figure la mise de côté de 10 milliards de dollars de dépenses d’infrastructure pour la reconstruction de routes, d’écoles, etc. dans les quartiers défavorisés.

Le président a également déclaré qu’il mettait le vice-président Kamala Harris en charge d’un effort pour repousser les nouvelles lois électorales dans divers États qui, selon lui, tentent de supprimer le « droit de vote. » Biden n’est pas entré dans les détails, mais a déclaré qu’il aurait plus de détails sur son plan dans les prochains jours.

Il a conclu sa commémoration en comparant les « détester » au centre du massacre de Tulsa, ainsi que des problèmes de droits de vote, à des événements plus récents tels que l’émeute de Charlottesville et l’émeute du Capitole de 2017 – organisés par une foule de « des voyous extrémistes blancs violents », selon Biden – le 6 janvier, qui a entraîné la mort de cinq personnes, bien qu’il ait dit à tort que cette dernière avait eu lieu le 9 janvier.

« Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui », Biden a affirmé, citant les préoccupations des communautés de renseignement américaines.

Biden à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la race de Tulsa : « Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui. » pic.twitter.com/5F7lGI7Dv6 – Axios (@axios) 1 juin 2021

