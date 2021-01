Le président Joe Biden signe un décret en portant un masque dans le bureau ovale le 25 janvier 2021. | Jim Watson / AFP via Getty Images

Le président a annoncé le mouvement ainsi que d’autres actions pour stimuler les vaccins.

Le président Joe Biden annoncera mardi de nouveaux efforts pour stimuler l’approvisionnement et la distribution du vaccin Covid-19 – répondant à ce qui est probablement le plus grand défi auquel son administration est confrontée au cours de ses premières semaines.

Selon de hauts responsables de l’administration, Biden annoncera trois actions majeures. Premièrement, l’administration augmentera l’approvisionnement en vaccins des États à au moins 10 millions par semaine, contre 8,6 millions à partir de la semaine prochaine. Le ministère de la Santé et des Services sociaux commencera également à fournir des estimations aux États du nombre de vaccins qu’ils vont recevoir au moins trois semaines à l’avance, contre une semaine. Et le gouvernement fédéral achètera 100 millions de doses de chacun des vaccins Pfizer et Moderna, faisant passer la commande totale du gouvernement fédéral de 400 millions à 600 millions – assez pour 300 millions d’Américains.

Les responsables ont également évoqué d’autres mesures prises par l’administration, telles que l’utilisation de la loi sur la production de défense pour obtenir plus de seringues qui peuvent réduire une dose supplémentaire de vaccins.

Les mouvements s’appuient sur les actions exécutives que Biden a prises la semaine dernière. Dans le cadre de ses plans Covid-19 et de vaccins, Biden a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le gouvernement fédéral pour stimuler l’approvisionnement et la distribution de vaccins.

Actuellement, les États-Unis sont à la traîne. L’administration de l’ancien président Donald Trump a promis 20 millions de vaccins d’ici la fin de 2020, mais les États-Unis n’ont toujours pas atteint cet objectif plus de trois semaines en 2021, selon les données fédérales. Des problèmes sont apparus aux États-Unis, des pénuries d’approvisionnement aux doses gaspillées en passant par les longues files d’attente. D’autres pays, dont Israël et le Royaume-Uni, ont devancé les États-Unis en termes de taux de vaccination.

C’est vraiment une situation de vie ou de mort. Alors que les États-Unis enregistrent maintenant en moyenne plus de 3100 décès liés à Covid-19 par jour, chaque jour, semaine ou mois de problèmes signifie potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers, de décès évitables supplémentaires dus au coronavirus. Augmenter les efforts de vaccination de quelques jours seulement peut donc littéralement sauver des milliers de vies – rapprochant les États-Unis d’un seuil d’immunité collective qui, selon les experts, est nécessaire pour vraiment arrêter les épidémies. Et cela ramènerait la nation à une normale sociale et économique plus rapidement aussi.

Pour Biden, c’est aussi un défi politique énorme. Sa gestion de la pandémie de Covid-19, ainsi que la reprise économique, est probablement la façon dont sa présidence sera jugée. S’il échoue, les Américains en souffriront et ils ne penseront peut-être pas avec tendresse à l’administration qui les a laissés tomber.

Biden essaie de faire face à cette réalité et ses dernières actions réduisent le problème. Mais, comme son administration l’a reconnu, davantage d’actions seront nécessaires dans les semaines à venir pour remédier pleinement à ce qui ne va pas.

Un soutien fédéral accru est essentiel pour aplanir les problèmes

La réponse de Biden à Covid-19 et aux efforts de vaccination est, à certains égards, simple: plus de soutien fédéral.

Si vous regardez ce qui ne va pas avec les vaccins aux États-Unis, cela peut sembler être un tas de problèmes différents d’un endroit à l’autre. Mais bon nombre de ces problèmes sont enracinés dans un manque de soutien fédéral pour les agences de santé publique notoirement sous-financées.

Pour le dire autrement: si vous demandez à un groupe d’agences de santé publique sous-financées d’accomplir une tâche importante dans un grand pays diversifié, puis que vous refusez davantage de soutien pour les aider à mener à bien cette tâche, vous vous attendriez en fait à de nombreux problèmes différents. naissent du fait que le pays est un endroit vaste et diversifié. Le problème fondamental est le manque de soutien fédéral, mais l’apparence de ce problème dans différents endroits variera considérablement en fonction de la géographie, de la démographie, des environnements politiques locaux et étatiques, etc.

« Les États ne sont pas totalement décrochés, mais ce que nous constatons est le résultat d’un manque de ressources et de conseils solides (et de la manière historique dont la santé publique est organisée et dispensée aux États-Unis) », Jen Kates, directrice de Global la politique de santé et de lutte contre le VIH à la Kaiser Family Foundation, me l’a dit.

Cela aide à expliquer pourquoi une telle variété de problèmes est apparue tout au long de l’effort de vaccination, des doses de vaccin inutilisées à la rupture de certains équipements, en passant par les longues files d’attente et l’insuffisance du personnel dans les sites de vaccination. Ces problèmes sont enracinés dans des ressources ou des conseils insuffisants; si un état en fait l’expérience tandis qu’un autre ne le fait pas peut se résumer à des variables hyperlocales.

Les annonces de Biden mardi atténuent certains de ces problèmes. D’une part, ils indiquent clairement que le gouvernement fédéral fournira plus de doses de vaccin – promettant d’alléger certaines des contraintes d’approvisionnement. Mais ils aident également les États à coordonner leurs efforts: en fournissant plus d’indications sur le nombre de doses de vaccins que les États peuvent s’attendre à recevoir des semaines plus tôt, les fonctionnaires peuvent en fait planifier en gardant ces nombres de doses à l’esprit.

Mais les responsables de l’administration ont reconnu que ces actions ne sont qu’un début. Ils ont appelé le Congrès à adopter le plan de secours économique de 1,9 billion de dollars de Biden, qui comprend un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars et 20 milliards de dollars pour les efforts de vaccination en particulier. Ce type de financement, ainsi que les 8 milliards de dollars approuvés par le Congrès en décembre, pourraient grandement contribuer à donner aux États les ressources dont ils ont besoin pour déployer des vaccins.

Rien de tout cela n’est particulièrement révolutionnaire. Mais c’est le genre de chose que l’administration Trump a résisté à faire, car elle a adopté une approche de laisser-le-aux-États pour la distribution de vaccins et a même caractérisé un soutien accru aux États comme une «invasion» fédérale.

Biden a promis une approche fédérale beaucoup plus impliquée. Les actions de mardi ne sont qu’une petite partie de la façon dont cela pourrait fonctionner dans la pratique.

