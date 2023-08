Biden collecte des fonds suite à l’arrestation de Trump – RT World News

Le démocrate a publié un lien de campagne « à propos de rien » alors que son rival était incarcéré dans la prison du comté de Fulton.

Le président américain Joe Biden a profité des problèmes juridiques de son principal rival républicain Donald Trump pour lever des fonds pour sa campagne de réélection dans un message publié jeudi sur X (anciennement Twitter).

« À propos de rien, je pense qu’aujourd’hui est un grand jour à donner à ma campagne« , a écrit le récit du président, accompagné d’un lien vers la plateforme de collecte de fonds démocrate ActBlue et d’un graphique de Biden et de la vice-présidente Kamala Harris avec « Finissons le travail ! -Joé» griffonné sous leurs portraits.

Ce message a été publié au moment même où Trump, le prédécesseur et principal challenger de Biden, était incarcéré dans la prison du comté de Fulton en Géorgie pour ingérence dans les élections de 2020, un fait remarqué par plusieurs médias.

Des commentateurs conservateurs, dont Kyle Becker et Ben Shapiro, ont pesé sur le tweet de collecte de fonds de Biden, suggérant qu’il soutenait les allégations d’ingérence électorale de Trump.

Biden avait publié mercredi le même combo graphique de collecte de fonds, avec également une référence voilée à Trump, exhortant les électeurs à «compare-moi à l’alternative » – plutôt que « le Tout-Puissant» – «puis faites un don.»

Biden n’était pas le seul candidat à collecter des fonds grâce à la dernière marche des criminels du favori républicain. Trump lui-même a publié un lien de collecte de fonds avec des images de sa photo du comté de Fulton et les mots «ne jamais se rendre » et « ingérence électorale» – une référence à la fois aux accusations dont il fait l’objet dans cette juridiction et aux accusations qu’il a portées contre l’administration Biden pour avoir prétendument orchestré la campagne juridique contre lui.















Même le fils de Trump, Donald Trump Jr., a mis en vente des t-shirts avec photos dans le cadre de la « Free Trump Collection », dont tous les bénéfices sont censés être reversés à la défense juridique de l’ancien président.

Les républicains du Congrès ont commencé mercredi leur enquête sur les accusations portées contre le comté de Fulton, alors que le président de la commission judiciaire, Jim Jordan, a fait valoir que la dernière poursuite contre l’ancien président était, comme les autres qui l’ont précédée, politiquement motivée.

La campagne de réélection de Biden a été entravée par des suggestions – même au sein de son propre parti – selon lesquelles le président le plus âgé à avoir jamais siégé à la Maison Blanche est trop vieux pour se présenter à nouveau. Biden aurait 86 ans à la fin de son deuxième mandat et est connu pour plaisanter sur son propre âge auprès des journalistes. Près de sept Américains sur dix interrogés par NBC en juin ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il pourrait être mentalement et physiquement inapte à exercer ses fonctions.