Biden cloque les républicains et s’engage à agir seul sur le changement climatique

Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Flipboard

Imprimer

E-mail

Copier le lien

Comme

Suite

Le président Biden a appelé les républicains à ne pas soutenir sa proposition sur le changement climatique et a promis d’utiliser ses pouvoirs exécutifs pour agir.

Vidéo du président Biden :

Biden a dit :

Vous avez tous un devoir en ce moment envers notre économie, envers notre compétitivité dans le monde, envers les jeunes de ce pays et envers les générations futures — et cela ressemble à une hyperbole, mais ce n’en est pas; c’est réel — agir avec audace sur le climat.



Il en va de même pour le Congrès qui, malgré le leadership des hommes et des femmes qui sont ici aujourd’hui, a manqué à ce devoir. Pas un seul républicain au Congrès n’est intervenu pour soutenir mon plan climatique. Pas une.



Alors, soyons clairs : le changement climatique est une urgence.



Et dans les semaines à venir, je vais utiliser le pouvoir que j’ai en tant que président pour transformer ces mots en actions officielles officielles du gouvernement par le biais des proclamations appropriées, des décrets exécutifs et du pouvoir réglementaire que possède un président.



Et quand il s’agit de lutter contre le changement climatique – le changement climatique, je ne prendrai pas non pour réponse.

Biden prend des mesures exécutives contre le changement climatique

Selon une fiche d’information de la Maison Blanche, trois nouvelles mesures sont prises par le président Biden :

Protégez les communautés de la chaleur extrême et des impacts climatiques dangereux : L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) annonce un financement de 2,3 milliards de dollars pour son programme de construction d’infrastructures et de communautés résilientes (BRIC) pour l’exercice 2022 – le plus grand investissement BRIC de l’histoire, stimulé par la loi bipartite sur les infrastructures du président. Ce financement aidera les collectivités à accroître leur résilience face aux vagues de chaleur, à la sécheresse, aux incendies de forêt, aux inondations, aux ouragans et à d’autres dangers en se préparant avant qu’une catastrophe ne se produise. Le BRIC fait partie des centaines de programmes fédéraux que l’administration Biden-Harris est en train de transformer pour soutenir l’initiative Justice40 et donner la priorité à la fourniture d’avantages aux communautés défavorisées.



L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) annonce un financement de 2,3 milliards de dollars pour son programme de construction d’infrastructures et de communautés résilientes (BRIC) pour l’exercice 2022 – le plus grand investissement BRIC de l’histoire, stimulé par la loi bipartite sur les infrastructures du président. Ce financement aidera les collectivités à accroître leur résilience face aux vagues de chaleur, à la sécheresse, aux incendies de forêt, aux inondations, aux ouragans et à d’autres dangers en se préparant avant qu’une catastrophe ne se produise. Le BRIC fait partie des centaines de programmes fédéraux que l’administration Biden-Harris est en train de transformer pour soutenir l’initiative Justice40 et donner la priorité à la fourniture d’avantages aux communautés défavorisées. Réduction des coûts de refroidissement pour les communautés souffrant de chaleur extrême : Aujourd’hui, le ministère de la Santé et des Services sociaux publie des directives qui, pour la première fois, élargissent la manière dont le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu (LIHEAP) peut promouvoir la fourniture d’équipements de climatisation efficaces, de centres de refroidissement communautaires, etc. En avril, l’administration Biden-Harris a débloqué 385 millions de dollars par l’intermédiaire de LIHEAP pour aider les familles à faire face à leurs dépenses énergétiques domestiques, y compris le refroidissement en été – une partie d’un montant record de 8 milliards de dollars que l’administration a fourni, stimulé par la loi présidentielle bipartite sur les infrastructures.

Développer les opportunités et les emplois dans l’éolien offshore : Le ministère de l’Intérieur propose les premières zones d’énergie éolienne dans le golfe du Mexique, une étape historique vers l’expansion des opportunités éoliennes offshore dans une autre région des États-Unis. Ces zones couvrent 700 000 acres et ont le potentiel d’alimenter plus de trois millions de foyers. Le président Biden charge également le secrétaire à l’Intérieur de faire progresser le développement de l’énergie éolienne dans les eaux au large de la côte atlantique centrale et méridionale et de la côte du golfe de Floride, atténuant ainsi l’incertitude suscitée par l’administration précédente.

Biden agit et aide la planète

Trump a passé sa présidence à saboter la politique climatique américaine. Rappelez-vous, Trump a promis de ramener les mines de charbon, ce qui était sa grande idée sur l’énergie.

Comme la nation l’a vu avec la crise des prix du gaz, dépendre de sources d’énergie non renouvelables est mauvais pour la planète et mauvais pour les portefeuilles du peuple américain.

Le président Biden prend des mesures pour lutter contre le changement climatique, et même des actions limitées par le pouvoir exécutif peuvent avoir des conséquences positives pour l’avenir.