Biden clarifie l’avertissement nucléaire “Armageddon”

Le président est revenu sur les commentaires précédents mettant en garde contre l’anéantissement nucléaire

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne croyait pas que la Russie déploierait des armes nucléaires en Ukraine, atténuant les remarques précédentes dans lesquelles il suggérait que la guerre pourrait entraîner un “Armageddon” total.

S’adressant à Jake Tapper de CNN pour une interview mardi, on a demandé à Biden s’il pensait que son homologue russe Vladimir Poutine autoriserait l’utilisation d’une arme nucléaire tactique, mais a minimisé cette perspective.

« Je ne pense pas qu’il le fera. Je pense qu’il est irresponsable de sa part d’en parler, l’idée qu’un dirigeant mondial de l’une des plus grandes puissances nucléaires au monde dise qu’il pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine », a-t-il ajouté. dit le président.

Bien que Poutine n’ait jamais proféré une telle menace et n’ait fait aucune mention d’un “tactique” arme en particulier, il a juré à plusieurs reprises de défendre le territoire et le peuple russes en utilisant “tous les moyens dont nous disposons” – remarques largement interprétées comme un avertissement nucléaire par les experts et les responsables occidentaux.

Lors d’une collecte de fonds la semaine dernière, Biden a déclaré que les tensions nucléaires étaient à leur plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains des années 1960, et a averti que la guerre qui fait rage en Ukraine pourrait finalement conduire à “Armageddon.” Invité à élaborer sur ces commentaires de Tapper, le commandant en chef a souligné le potentiel “erreurs” et “erreurs de calcul”.

«Tout ce que je voulais dire, c’est que cela pourrait conduire à un résultat horrible. Et pas parce que quelqu’un a l’intention d’en faire une guerre mondiale ou quoi que ce soit, mais juste une fois que vous utilisez une arme nucléaire, les erreurs qui peuvent être commises, les erreurs de calcul, qui sait ce qui se passerait », Biden a dit.

Dans les jours qui ont suivi l’avertissement de Biden de “Armageddon,” les responsables de l’administration ont précisé qu’ils n’avaient vu aucun “nouveaux indices” que la Russie prévoit d’utiliser des armes nucléaires, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, déclarant qu’il n’y a aucun signe que Moscou ait pris une telle décision, ou même “fait n’importe quoi pour se rapprocher de ce processus de prise de décision.”

Interrogé sur la réaction des États-Unis si la Russie utilisait une arme nucléaire en Ukraine, Biden a refusé de fournir des détails, déclarant que même s’il y avait eu “discussions” sur cette possibilité, “ce serait irresponsable de ma part de parler de ce que nous ferions ou ne ferions pas.”