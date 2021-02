Biden cite McConnell alors qu’il réagit au procès du Sénat, affirmant qu’il n’est “ pas contesté ” que Trump est à blâmer pour l’émeute

Peu de temps après que le Sénat a voté l’acquittement de l’ancien président Donald Trump pour incitation à une émeute au Capitole américain, le président Joe Biden s’est prononcé sur la question, se concentrant sur la violence de l’attaque de la foule et sur ce que cela signifiait pour le pays à l’avenir.

“Bien que le vote final n’ait pas conduit à une condamnation, le fond de l’accusation n’est pas contesté”, a déclaré Biden dans un communiqué publié par la Maison Blanche samedi soir.

Le Sénat a voté l’acquittement de Trump lors d’un vote 57-43; sept républicains ont rejoint tous les démocrates dans un vote pour condamner. Le vote n’a pas atteint les deux tiers nécessaires pour obtenir un verdict de culpabilité.

«Même ceux qui s’opposent à la condamnation, comme le chef de la minorité au Sénat McConnell, pensent que Donald Trump était coupable d’un ‘manquement honteux à son devoir’ et ‘pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué’ la violence déchaînée au Capitole ”, a déclaré Biden dans le communiqué.

Après avoir voté pour acquitter l’ancien président, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A prononcé un discours accusant carrément Trump de l’émeute au Capitole.

“Il ne fait aucun doute, aucun, que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements de la journée. Aucun doute à ce sujet”, a-t-il déclaré après le vote du Sénat. “Les personnes qui ont pris d’assaut ce bâtiment pensaient qu’elles agissaient selon les souhaits et les instructions de leur président.”

Mais McConnell a déclaré qu’il pensait que Trump n’était “constitutionnellement pas éligible à une condamnation” puisque l’ex-président n’était plus en fonction lorsque les sénateurs ont voté sur l’opportunité de condamner ou d’acquitter.

Les critiques ont critiqué le discours de McConnell, affirmant que c’était lui qui n’avait pas rappelé le Sénat après que la Chambre a destitué Trump le 13 janvier.

La déclaration de Biden s’est ouverte par un bref éloge funèbre à Brian Sicknick, l’officier de police du Capitole décédé des suites de ses blessures lors de l’émeute du 6 janvier.

“Ce soir, je pense à ceux qui ont courageusement monté la garde ce jour de janvier. Je pense à tous ceux qui ont perdu la vie, à tous ceux dont la vie a été menacée et à tous ceux qui vivent encore aujourd’hui dans la terreur qu’ils ont vécu ce jour-là. », A déclaré Biden.

<< Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile. Qu'elle doit toujours être défendue. Que nous devons être toujours vigilants. Que la violence et l'extrémisme n'ont pas leur place en Amérique. Et que chacun de nous a un devoir et une responsabilité en tant que Les Américains, et en particulier en tant que dirigeants, pour défendre la vérité et vaincre les mensonges », a déclaré Biden.

“C’est ainsi que nous mettons fin à cette guerre incivile et guérissons l’âme même de notre nation. C’est la tâche qui nous attend”, a déclaré Biden.