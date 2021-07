Biden cible des responsables après des attaques contre des manifestants

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé jeudi de nouvelles sanctions visant un haut responsable militaire cubain et une unité de l’appareil répressif de sécurité de l’État du gouvernement, qui, selon lui, est responsable de la répression brutale des manifestations historiques à travers l’île ce mois-ci.

La décision de Biden marque un changement par rapport à ses promesses pendant la campagne, lorsqu’il s’était engagé à rétablir le dégel de l’ère Obama dans la politique américano-cubaine. Les responsables de l’administration et les experts cubains affirment que les manifestations sans précédent à Cuba ont provoqué un changement dans la stratégie et la rhétorique de Biden sur Cuba.

« Ce n’est que le début – les États-Unis continueront de sanctionner les individus responsables de l’oppression du peuple cubain », a déclaré Biden dans un communiqué jeudi.

Dans l’action de jeudi, la Maison Blanche a utilisé une loi fédérale sur les droits de l’homme pour sanctionner Alvaro Lopez Miera, ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, et une brigade spéciale du ministère du renseignement du gouvernement.

Les critiques du gouvernement communiste de Cuba ont applaudi l’annonce, bien qu’il ne soit pas clair si les sanctions auront beaucoup de poids. Il est peu probable que Miera détienne des actifs aux États-Unis qui pourraient être gelés en raison de la décision de jeudi. Et l’administration Trump avait déjà mis sur liste noire le ministère de l’Intérieur de Cuba.

Ryan C. Berg, chercheur principal dans le programme des Amériques au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que les désignations « signalent le rôle important que joue le ministère de l’Intérieur de Cuba dans la violente répression de l’État contre le peuple cubain ».

Mais, a-t-il dit, ils auront peu d’effet pratique.

« L’architecture des sanctions construite autour de Cuba rend ces désignations entièrement redondantes », a-t-il déclaré. « Les sanctions sont purement symboliques et visent à donner l’impression que l’administration Biden réagit rapidement aux protestations cubaines alors que ces actions ne font vraiment pas grand-chose. »

Biden a déclaré que ses conseillers travaillaient sur d’autres mesures, notamment des moyens de rétablir l’accès à Internet aux Cubains après que le gouvernement a bloqué les sites utilisés pour organiser les manifestations du 11 juillet.

« Alors que nous tenons le régime cubain pour responsable, notre soutien au peuple cubain est indéfectible et nous veillons à ce que les Cubano-Américains soient un partenaire essentiel dans nos efforts pour venir en aide aux personnes qui souffrent sur l’île », a déclaré Biden jeudi.

Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue le 11 juillet pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments, les pannes de courant et la flambée des prix, provoquant les plus grandes manifestations vues sur l’île communiste en trois décennies.

En conséquence, les manifestants ont été arrêtés et violentés.

Le sénateur Bob Menendez, président de la commission des relations étrangères, a déclaré que la décision de l’administration Biden envoyait un message clair au gouvernement cubain. « Les États-Unis sont aux côtés du peuple cubain et il y aura des conséquences pour ceux qui ont du sang sur les mains », a écrit le démocrate du New Jersey sur Twitter.

Fernand Amandi, consultant politique et démocrate cubano-américain basé en Floride, a également applaudi les sanctions et la promesse de Biden de prendre des mesures supplémentaires.

« Ceux-ci seront très bien reçus, non seulement parmi les exilés cubains du monde entier, mais aussi par la communauté internationale qui a été témoin des abus infligés à la population de Cuba qui demandait simplement la liberté et la liberté », a déclaré Amandi.

« Ces mesures ont de vraies dents et changent la donne sur la façon de punir le régime à l’avenir », a-t-il déclaré. Ils exerceront des pressions sur le gouvernement cubain, a déclaré Amandi, « tout en encourageant et en autonomisant les manifestants sur l’île ».

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer si des individus ou des entités ciblés avaient des actifs aux États-Unis.

Lorsqu’on a insisté sur l’effet pratique, Price a déclaré qu’il y avait « un élément de message important » dans les sanctions. « C’est un signal important de notre détermination à demander des comptes aux responsables de cette (répression) », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing jeudi.

Il a souligné que d’autres changements à la politique américaine à Cuba étaient à l’étude, notamment l’assouplissement des limites des envois de fonds que les Cubano-Américains peuvent envoyer aux membres de leur famille. Price a déclaré que l’administration Biden ne le ferait que si elle pouvait s’assurer qu’aucun argent ne se retrouverait dans les coffres du gouvernement cubain.

Au cours de la campagne, Biden a promis de renverser la politique intransigeante de l’administration Trump envers Cuba. En tant que vice-président, Biden a défendu le dégel historique de l’administration Obama dans les relations américano-cubaines et s’est engagé à rétablir l’approche plus douce de l’administration Obama en assouplissant les sanctions, les restrictions de voyage et les plafonds sur les envois de fonds.

Mais les manifestations semblent avoir changé le calcul de l’administration Biden.

« Nous avons clairement indiqué la semaine dernière qu’aborder ce moment était une priorité pour l’administration », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

