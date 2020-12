Joe Biden a choisi Miguel Cardona comme son choix pour le secrétaire à l’éducation. Cardona augmente le nombre de diversité du futur cabinet de Biden, mais soutient l’introduction de leçons controversées axées sur la race dans la salle de classe.

Annonçant son choix mercredi, Biden s’est vanté que Cardona – un Latino – ajoute à son «Cabinet historique», qui présente plus de minorités et de femmes que n’importe quel autre dans l’histoire. «C’est un cabinet qui ressemble à l’Amérique, puise dans le meilleur de l’Amérique, ouvre des portes et inclut l’éventail complet des talents que nous avons dans ce pays», Déclara Biden.

Le Dr Miguel Cardona est un ancien enseignant d’école publique et un leader éprouvé prêt à diriger dès le premier jour. Connectez-vous en tant que président élu Biden présente le Dr Cardona en tant que candidat au poste de secrétaire à l’éducation: https://t.co/vO0cIfMLHM – Transition présidentielle Biden-Harris (@ Transition46) 23 décembre 2020

Cardona est né d’immigrants portoricains et a passé la majorité de sa carrière à enseigner dans les écoles publiques du Connecticut. Biden est resté fidèle aux thèmes de la justice sociale lorsqu’il a décrit les efforts de Cardona pour extirper le «Racines profondes de l’iniquité» dans le système éducatif.

Dans son dernier poste de commissaire à l’éducation du Connecticut, Cardona a placé cette lutte au premier plan. Plus tôt cette année, il a mandaté l’enseignement des études afro-américaines, noires, latines et portoricaines dans les lycées de tout l’État, appelant les écoles à suivre «Action réelle» et enseignez-le à tous les étudiants, pas seulement comme cours facultatif aux minorités.

Cardona a obtenu un doctorat en éducation en 2011 pour un article exhortant les politiciens à concentrer leur volonté politique sur la réduction de l’écart de réussite entre les étudiants issus de minorités et les Blancs par «Faire progresser les principes du leadership en matière de justice sociale» dans les écoles, afin de «Créer des résultats équitables pour tous les élèves.»

L’article de Cardona a été rédigé il y a près de dix ans, et depuis, ses idées sont passées dans le courant dominant. Les meilleures universités américaines ont déclaré la ponctuation et la grammaire en mathématiques et en anglais « raciste » afin d’atteindre l’égalité académique, tandis que la « théorie critique de la race » – la discipline universitaire responsable de termes tels que « privilège blanc » et « préjugé inconscient » – a été enseignée partout, des lycées aux conseils d’administration d’entreprise en passant par les bureaux gouvernementaux.

Un procès intenté mardi au Nevada allègue que les étudiants participant à des ateliers critiques de théorie raciale dans plusieurs écoles publiques de l’État ont été contraints de «Accepter et affirmer des principes et des déclarations politisés et discriminatoires» à propos de leur race et de leur sexe, et ont été menacés d’échouer en cas de non-respect.

1 / 🚨BREAKING: Poursuite intentée aujourd’hui contre les agences éducatives, les enseignants, le directeur et le PDG responsables de l’organisation d’ateliers obligeant les enfants à faire des professions publiques sur leurs identités raciales, sexuelles, de genre et religieuses, dont certaines ont été choisies pour interrogatoire. pic.twitter.com/bwyd7lV8An – Colin Wright (@SwipeWright) 23 décembre 2020

Le président Trump a déjà interdit la promotion de la théorie critique de la race dans les agences gouvernementales, appelant son message de division raciale «Non américain».

Cardona est très peu susceptible d’étendre cette interdiction aux écoles, compte tenu de ses antécédents. En effet, alors que les médias réagissaient à la nomination de Cardona, certains universitaires et consultants en diversité l’ont applaudie comme un signe que Biden ferait pression pour des programmes plus axés sur la race dans l’éducation et au-delà.

«J’espère que la prochaine étape de Biden est de démanteler l’interdiction de Trump de la théorie critique de la race», Terri Watson, professeur au City College of New York, a déclaré à Diverse Education. On s’attend généralement à ce que Biden le fasse lorsqu’il prendra ses fonctions le mois prochain.

