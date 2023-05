Biden choisit un pilote de chasse historique de l’Air Force pour devenir le prochain président des Joint Chiefs

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden annoncera jeudi qu’il fait appel à un pilote de chasse historique de l’armée de l’air avec des années d’expérience dans la formation des défenses américaines pour faire face à la montée en puissance de la Chine en tant que prochain haut officier militaire du pays.

La nomination du général de l’Air Force CQ Brown Jr. était attendue depuis longtemps. S’il est confirmé par le Sénat, il remplacerait l’actuel président des chefs d’état-major interarmées, le général d’armée Mark Milley, dont le mandat se termine en octobre.

Biden prévoit de dévoiler Brown comme son choix lors d’un événement Rose Garden jeudi après-midi.

La confirmation de Brown signifierait que, pour la première fois, les postes militaires et civils les plus élevés du Pentagone seraient occupés par des Afro-Américains. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le premier chef noir du Pentagone, est en poste depuis le début de l’administration. La seule autre personne noire à occuper le poste de président des chefs d’état-major était le général de l’armée Colin Powell.

Biden considérait Brown comme la bonne personne pour le poste en raison de son travail de modernisation de la flotte américaine d’avions et de son arsenal nucléaire et de sa connaissance approfondie de la Chine, a déclaré un haut responsable de l’administration. Il a également été profondément impliqué dans les efforts du Pentagone pour doter l’Ukraine de milliards de dollars d’armes américaines alors que Kiev tente de repousser l’invasion russe de 15 mois.

Brown a commandé à tous les niveaux possibles dans l’armée de l’air et dans des commandements interarmées, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Il a également aidé à construire et à diriger la campagne aérienne américaine contre le groupe militant de l’État islamique.

Brown est un pilote de chasse F-16 de carrière avec plus de 3 000 heures de vol et une expérience de commandement à tous les niveaux. Il a brisé des barrières tout au long de sa carrière. Il a été le premier commandant de l’armée de l’air noire du Pacifique, où il a dirigé la stratégie aérienne du pays pour contrer la Chine dans l’Indo-Pacifique alors que Pékin militarisait rapidement les îles de la mer de Chine méridionale et testait la portée de ses bombardiers avec des vols près de Guam.

Il y a trois ans, il est devenu le premier chef d’état-major de l’armée de l’air noire, le plus haut officier militaire du service, ce qui a également fait de lui le premier Afro-Américain à diriger l’une des branches militaires.

Au cours de la dernière année, Brown a été largement considéré comme le favori pour remplacer Milley, alors que le Pentagone passe de la préparation des grandes guerres terrestres du passé à la dissuasion d’un futur conflit potentiel avec Pékin.

Cet effort pourrait dépendre fortement de la capacité de l’armée à répondre rapidement à la montée en puissance de la Chine dans la cyberguerre, l’espace, les armes nucléaires et l’hypersonique, tous les domaines sur lesquels Brown s’est fortement concentré ces dernières années en tant que chef militaire de l’armée de l’air, afin de moderniser la puissance aérienne américaine. pour un combat du 21e siècle.

La confirmation de Brown, cependant, pourrait être retardée. Le sénateur républicain de l’Alabama Tommy Tuberville a bloqué les nominations militaires en raison de ses objections à la politique du Pentagone qui fournit des fonds de voyage et un soutien aux troupes et aux personnes à charge pour rechercher une gamme de soins de santé reproductive, y compris des avortements, s’ils sont basés dans les États où ils sont désormais illégal.

Le président des chefs d’état-major est l’officier le plus haut gradé du pays et sert de conseiller militaire principal auprès du président, du secrétaire à la Défense et du Conseil de sécurité nationale. Le président ne commande aucune troupe et ne fait pas officiellement partie de la chaîne de commandement. Mais le président joue un rôle essentiel dans toutes les grandes questions militaires, des décisions politiques aux conseils sur les grandes opérations de combat, et dirige des réunions avec tous les chefs d’état-major qui dirigent les différentes forces armées.

En tant que chef de l’Air Force, Brown a fait pression pour moderniser les capacités nucléaires américaines, y compris le bombardier furtif de nouvelle génération qui va bientôt voler, et a dirigé les efforts pour se débarrasser des avions de guerre vieillissants afin qu’il y ait des fonds pour aller de l’avant avec une nouvelle flotte de systèmes sans pilote. Il a également soutenu le développement de l’US Space Force, qui a reçu bon nombre de ses premiers Gardiens et capacités de l’Air Force.

L’écrivain d’Associated Press, Aamer Madhani, a contribué au reportage.

Tara Copp et Lolita C. Baldor, l’Associated Press