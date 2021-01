Le département d’État a nommé un ancien assistant d’Obama qui a aidé à négocier l’accord nucléaire historique de 2015 en tant qu’envoyé spécial américain sur l’Iran.

Et comme pour souligner l’urgence de la situation, Téhéran a déclaré jeudi que le pays produisait de l’uranium enrichi à 20%, rapprochant son programme nucléaire des niveaux d’enrichissement de qualité militaire.

Selon un responsable du département d’État, le secrétaire d’État Antony Blinken a choisi Robert Malley, coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la région du Golfe sous l’ancien président Barack Obama, pour être le point de contact de l’équipe Biden sur l’Iran, qui devrait être une question de politique étrangère cruciale pour l’administration.

Malley « apporte à la position un bilan de succès dans la négociation des contraintes sur le programme nucléaire iranien », a déclaré le responsable. «Le Secrétaire est convaincu que lui et son équipe seront à nouveau capables de le faire.

L’approche de l’administration à l’égard de l’accord sur le nucléaire est appelée à subir des pressions. Les alliés américains d’Israël et des États arabes du Golfe se sont opposés avec véhémence à l’accord nucléaire lors de sa négociation et ont salué le retrait de Trump trois ans plus tard.

En outre, les spéculations autour de la nomination de Malley ces derniers jours ont vu Malley être critiqué par des républicains et des faucons iraniens qui le considèrent comme accommodant, trop doux envers l’Iran et moins que totalement favorable à Israël.

La critique a incité divers fous et groupes progressistes de politique étrangère, y compris J Street, à se rallier ensuite à sa défense, le décrivant dans une déclaration ouverte comme «un analyste avisé et un diplomate accompli».

Téléchargez l’application NBC News pour les dernières nouvelles et la politique

Mais si certains se sentaient optimistes sur le fait que les États-Unis pourraient à nouveau contribuer à contraindre le programme nucléaire iranien, Téhéran a annoncé des détails supplémentaires concernant sa réduction du respect du pacte nucléaire assiégé dont l’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a déclaré lors d’une conférence de presse diffusée par la télévision publique que l’Iran avait produit 17 kilogrammes (37,5 livres) d’uranium enrichi à 20% en moins d’un mois.

L’histoire continue

Aux termes de l’accord nucléaire, Téhéran n’est autorisé à enrichir de l’uranium qu’à environ 3,5%. Cependant, le pays a commencé à réduire le respect du pacte en 2019 après que Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord l’année précédente et a réimposé les sanctions.

Au cours de ses dernières semaines au pouvoir, l’administration Trump a continué de mener une campagne de pression maximale contre l’Iran et Téhéran a continué de rompre avec les termes de l’accord.

En relation: L’administration Biden doit lever les sanctions contre l’Iran et revenir à l’accord nucléaire que Trump a abandonné, a déclaré l’ambassadeur iranien auprès de l’ONU.

Un projet de loi approuvé par le parlement iranien en décembre a obligé le pays à produire au moins 120 kg d’uranium enrichi à 20 pour cent par an, soit 10 kilogrammes par mois en moyenne, une réduction significative de la conformité.

Les dernières nouvelles selon lesquelles l’Iran affirme avoir produit 17 kilogrammes en moins d’un mois dans son installation nucléaire de Fordo mettent la production bien en avance sur son calendrier.

Et plus tôt ce mois-ci, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que l’Iran avait commencé à modifier et à installer des équipements appropriés pour mener des activités de recherche et développement sur la production d’uranium métal.

Pour les matériaux de qualité bombe, l’uranium doit être enrichi à environ 90%.

L’Iran, qui a longtemps nié chercher à développer une arme nucléaire parce que ce serait contre l’islam, l’enrichit actuellement à 20%, ce dont il dit avoir besoin pour les isotopes médicaux utilisés pour traiter les patients cancéreux.

L’uranium enrichi jusqu’à 20% peut également être utilisé pour alimenter des réacteurs de recherche, selon les experts nucléaires.

L’équipe de Biden a déclaré que les États-Unis étaient disposés à revenir au pacte si l’Iran respectait l’accord, tout en exprimant également le désir de s’appuyer sur l’accord. Les responsables ont indiqué que le programme de missiles balistiques de l’Iran figurerait en bonne place sur la liste des priorités.

Cependant, l’Iran a exclu à plusieurs reprises l’élargissement de l’accord et a déclaré que les États-Unis devraient d’abord revenir au pacte.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a déclaré lors d’une conférence de presse à Istanbul qu’il était du «devoir» des États-Unis de revenir à l’accord après s’être retiré unilatéralement de celui-ci, selon Reuters.

L’Iran était prêt à honorer ses engagements dès que les États-Unis rempliraient leurs obligations, a ajouté Zarif.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.