Biden choisit Thomas Nides de Morgan Stanley pour être ambassadeur en Israël

Directeur général et vice-président de Morgan Stanley Tom Nides s’exprime sur scène lors du sommet Concordia 2015 au Grand Hyatt New York le 2 octobre 2015 à New York.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a demandé à Thomas Nides, diplomate chevronné et cadre de Wall Street, de devenir le prochain ambassadeur en Israël, ont déclaré à NBC News des responsables familiers avec la question.

Il n’était pas immédiatement clair quand la Maison Blanche prévoyait d’annoncer la nomination.

La Maison Blanche a refusé la demande de commentaires de CNBC. Morgan Stanley n’a pas immédiatement répondu.

S’il est confirmé par le Sénat, Nides, ancien secrétaire d’État adjoint du président Barack Obama et actuellement cadre chez Morgan Stanley, aura un portefeuille difficile qui l’attend.

La semaine dernière, Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu provisoire après 11 jours de combats en Israël et dans la bande de Gaza, la pire violence que la région ait connue depuis 2014. Dans un effort pour garantir le maintien du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas , Biden a demandé au plus haut diplomate du pays de se rendre dans la région.

Le secrétaire d’État Antony Blinken est parti lundi pour le Moyen-Orient. Il se rendra à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman jusqu’à jeudi et rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le roi Abdallah de Jordanie et d’autres hauts responsables.

Nides, qui devait obtenir un poste dans l’administration Biden, est vice-président de Morgan Stanley, où il se concentre sur les clients mondiaux de la société. Il a été un fervent partisan financier de plusieurs démocrates qui se sont présentés à la présidence en 2020, dont Biden lui-même, selon le Center for Responsive Politics, non partisan.

Avant de rejoindre Wall Street, Nides était secrétaire d’État adjoint à la gestion et aux ressources, où il était un proche conseiller de la secrétaire d’État d’alors, Hillary Clinton. Ceux qui occupent ce poste se concentrent souvent sur l’aide étrangère américaine et les questions diplomatiques à l’étranger.