Le président élu américain Joe Biden a nommé Susan Rice, une autre vétéran de l’administration Obama, à la tête du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche, un poste qui ne nécessite pas de confirmation du Sénat.

Rice, qui était auparavant considérée comme étant à la fois vice-président et secrétaire d’État, a été nommée jeudi, selon l’Associated Press (AP).

Dans le cadre de ce rôle, Rice superviserait la mise en œuvre et la coordination des politiques nationales de l’administration Biden. La nouvelle de la nomination a été quelque peu surprenante pour ceux qui s’attendaient à ce que l’ancien conseiller à la sécurité nationale et ambassadeur de l’ONU soit choisi pour un rôle plus tourné vers l’extérieur.

Rice, qui a récemment décrit l’élection du mois dernier comme «L’expérience de mort imminente de notre démocratie», est l’un des dizaines d’anciens membres du personnel d’Obama que Biden a convoqués des postes de think tank pour servir dans son administration.

DÉTAILS À SUIVRE