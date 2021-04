WASHINGTON – Le président Joe Biden a choisi l’un des meilleurs statisticiens du pays pour diriger le US Census Bureau, ce qui pourrait confier à une personne de couleur la responsabilité d’une agence qui a été critiquée pour sous-dénombrer les Noirs, les Latinos et d’autres populations minoritaires.

S’il est confirmé, Robert Santos deviendrait la première personne de couleur à occuper le poste de directeur permanent du Bureau du recensement, qui est chargé de mener des enquêtes fédérales et le décompte des effectifs une fois par décennie utilisé pour déterminer le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtiendra et combien de fonds fédéraux sont distribués.

Santos remplacera Steven Dillingham, qui a démissionné en janvier au milieu des critiques selon lesquelles il cédait aux pressions du président de l’époque, Donald Trump, pour produire des informations sur la citoyenneté au détriment de la qualité des données.

La Maison Blanche a annoncé mardi la nomination de Santos.

Santos, qui est né et a grandi à San Antonio et vit à Austin, est actuellement vice-président et méthodologiste en chef de l’Urban Institute, un groupe de réflexion à Washington. Il est un expert de l’échantillonnage d’enquêtes, de la conception d’enquêtes et de la recherche en sciences sociales et politiques, avec plus de 40 ans d’expérience.

Santos est président de l’American Statistical Association et a précédemment été président de l’American Association for Public Opinion Research et membre élu de l’International Statistical Institute.

En 2019, il a co-écrit un rapport avertissant que le sous-financement et l’introduction à la dernière minute d’une question de citoyenneté pourraient entraîner de graves erreurs de dénombrement des Noirs, des Latinos et autres dans le recensement de 2020.

Les personnes de couleur et les familles pauvres sont sous-dénombrées à chaque recensement. Mais le COVID-19 a retardé la livraison des questionnaires du recensement pour les populations difficiles à atteindre pendant la quarantaine de printemps 2020 et a retardé les opérations depuis lors pour atteindre les ménages qui n’ont pas répondu.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contribuer: The Associated Press