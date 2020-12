WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden nomme Susan Rice au poste de directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche, ce qui lui donne une large influence sur l’approche de son administration en matière d’immigration, de soins de santé et d’inégalité raciale et rehausse le poste en Occident Aile.

Cette décision marque un changement surprenant pour Rice, un expert de longue date en politique étrangère démocrate qui a été conseiller à la sécurité nationale du président Barack Obama et ambassadeur à l’ONU. Elle a travaillé en étroite collaboration avec le vice-président de l’époque Biden dans ces rôles et était sur sa liste restreinte pour devenir sa vice-présidente pendant la campagne 2020.

Biden nomme également Denis McDonough, qui était chef de cabinet d’Obama à la Maison Blanche, au poste de secrétaire du ministère des Anciens Combattants, une agence tentaculaire qui a présenté des défis organisationnels pour les deux parties au fil des ans. Mais il n’a jamais servi dans les forces armées, un fait noté par une importante organisation d’anciens combattants.

En choisissant Rice et McDonough, Biden continue de stocker son administration avec des membres éminents de l’administration Obama. Il fera les annonces officielles vendredi, en même temps que ses nominations de la représentante de l’Ohio Marcia Fudge pour diriger le département du logement et du développement urbain, Katherine Tai comme représentante commerciale des États-Unis et Tom Vilsack comme secrétaire à l’agriculture. Vilsack a rempli ce même rôle pendant les deux mandats d’Obama.

«Les rôles qu’ils joueront sont là où le caoutchouc rencontre la route – où une gouvernance compétente et éprouvée par les crises peut faire une différence significative dans la vie des gens, en améliorant la dignité, l’équité, la sécurité et la prospérité de la vie quotidienne des Américains », a déclaré Biden dans un communiqué.

En choisissant Rice pour superviser le conseil de la Maison Blanche, les conseillers ont déclaré que Biden signalait l’importance de la politique intérieure dans son premier programme. Bien que le conseil ait été créé dans l’intention d’être à égalité avec le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, il a traditionnellement eu un profil public inférieur, y compris pour ses administrateurs.

On s’attend à ce que Rice soit plus une force, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison Blanche, et sa nomination crée un nouveau centre de pouvoir dans l’aile ouest. Elle a discuté de la réplication de certains éléments du Conseil de sécurité nationale dans son nouveau rôle, y compris un comité principal composé de secrétaires du Cabinet et d’autres qui pourraient apporter plus de structure à l’élaboration des politiques nationales, mais aussi attirer plus de pouvoir dans l’aile ouest.

Elle devrait jouer un rôle actif dans la réponse de l’administration Biden à la pandémie de coronavirus. Les soins de santé, l’immigration et la lutte contre les inégalités raciales devraient également figurer parmi les principaux thèmes de la politique intérieure l’année prochaine.

Rice, 56 ans, sera l’une des femmes noires les plus en vue de l’administration de Biden. Rice était également en lice pour devenir le colistier de Biden avant de choisir le sénateur californien Kamala Harris.

Depuis lors, Rice a discuté d’autres rôles avec l’équipe de Biden et a été initialement considérée comme un candidat au poste de secrétaire d’État. Mais en tant que cible de longue date des républicains, ses perspectives pour un poste au Cabinet se sont estompées après les élections, compte tenu de la composition étroite du Sénat. Une paire d’écoulements en Géorgie le mois prochain déterminera quelle partie a le contrôle, mais l’une ou l’autre configuration sera extrêmement proche.

Le rôle de Rice de superviser le conseil ne nécessite pas la confirmation du Sénat.

Bien que Biden ait insisté sur le fait que son administration ne sera pas simplement un retrait de la présidence d’Obama, il ramène de nombreux visages familiers. Son équipe a défendu ces mouvements comme un clin d’œil à l’expérience et à la nécessité de s’attaquer aux problèmes urgents auxquels la nation est confrontée sur plusieurs fronts.

Shirley Anne Warshaw, professeur au Gettysburg College qui a étudié la présidence et les cabinets, a déclaré que suivre Obama alors qu’il construisait son équipe donne un avantage à Biden.

«C’est un bien meilleur banc que celui d’Obama parce que ces gens ont l’expérience de servir dans l’administration Obama», a déclaré Warshaw. «De cette façon, Joe Biden est l’homme le plus chanceux du monde.»

McDonough, le candidat VA, est un gestionnaire expérimenté qui a été chef de cabinet tout au long du deuxième mandat d’Obama. McDonough était auparavant le conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Obama, y ​​compris lors du raid Navy SEAL en 2011 qui a tué le chef d’Al-Qaida Oussama ben Laden, et était un membre du Congrès de longue date.

McDonough a été crédité d’avoir aidé Obama à tenter de combler les fossés à Capitol Hill, notamment autour de l’une de ses réalisations législatives les plus importantes au deuxième mandat: le Veterans Choice Act. La législation, pour laquelle le président Donald Trump tente de s’attribuer le mérite, a donné aux anciens membres du service plus d’options pour rechercher des soins et au secrétaire de la VA plus d’autorité pour licencier les employés sous-performants.

Le projet de loi a vu le jour à la suite d’expositions pendant l’administration Obama à une mauvaise gestion dans certains hôpitaux VA et à des plaintes croissantes de groupes de défense. En tant que chef de cabinet, McDonough a également été profondément impliqué dans une refonte de la direction de VA après les scandales, qui ont conduit à l’éviction du secrétaire du département.

«Nous sommes surpris par ce choix. Aucun moyen de nier cela », a déclaré Joe Chenelly, directeur exécutif national d’AMVETS, ou American Veterans. «Nous nous attendions à un vétéran, peut-être un vétéran après le 11 septembre. Peut-être une femme vétéran. Ou peut-être un vétéran qui connaît exceptionnellement bien l’AV. Nous attendons avec impatience d’entendre le président élu Biden sur sa réflexion sur cette nomination.

L’épouse de McDonough, Kari, a cofondé le groupe à but non lucratif Vets ‘Community Connections, qui aide les anciens combattants et leurs familles à développer des liens plus solides avec leurs communautés.

Biden équilibre de nombreuses priorités alors qu’il remplit son cabinet, notamment en respectant sa promesse d’avoir un groupe diversifié de conseillers de haut niveau. Cela a créé des tensions sur les emplois de haut niveau, y compris celui de secrétaire à l’agriculture.

Les alliés de Fudge n’ont pas caché leur désir pour elle de diriger le département, étant donné sa surveillance des coupons alimentaires et d’autres programmes destinés à lutter contre l’insécurité alimentaire – l’une de ses priorités de longue date. Au lieu de cela, Biden est allé avec Vilsack, un ami de longue date et défenseur des démocrates accordant plus d’attention à l’Amérique rurale.

Un responsable de la transition a déclaré que Vilsack et Fudge se sont entretenus mercredi pour jeter les bases d’une coopération entre leurs deux agences sur ces initiatives et d’autres.

L’écrivain Associated Press Hope Yen a contribué à ce rapport.