Le président élu Joe Biden a choisi Miguel Cardona, le commissaire à l’éducation du Connecticut et ancien enseignant des écoles publiques, pour servir de secrétaire à l’éducation.

Cardona a été nommé au premier poste de l’éducation dans le Connecticut quelques mois seulement avant que la pandémie de COVID-19 n’éclate en mars. Lorsque les écoles sont passées à l’apprentissage à distance, il s’est empressé de fournir plus de 100 000 ordinateurs portables aux étudiants de tout l’État. Depuis lors, cependant, il a de plus en plus pressé les écoles de rouvrir, affirmant qu’il était dangereux de garder les élèves à la maison.

S’il est confirmé, sa première tâche sera d’étendre cet effort à travers le pays. Biden s’est engagé à faire rouvrir la majorité des écoles américaines d’ici la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir. Biden promet de nouvelles directives fédérales sur les décisions d’ouverture d’écoles et un effort du Département de l’éducation à «grande échelle» pour identifier et partager les meilleures façons d’enseigner pendant une pandémie.

Le choix de Biden de Cardona, qui n’a pas encore été annoncé, a été confirmé par trois personnes familières avec sa décision mais non autorisées à en discuter publiquement.

Cardona, 45 ans, a grandi dans un projet de logement à Meriden, Connecticut, et est passé par les écoles publiques de la ville avant de retourner travailler comme enseignant de quatrième année dans le district en 1998. À 28 ans, il était devenu le plus jeune directeur de l’État. avant de se frayer un chemin jusqu’au surintendant adjoint du district.

En tant qu’éducateur, il a consacré son travail à améliorer l’éducation des apprenants de langue anglaise et à combler les écarts de rendement entre les élèves de couleur et leurs camarades de classe blancs. Les deux problèmes ont été des luttes éternelles dans le Connecticut, qui pendant des décennies a eu parmi les plus grands écarts de réussite dans le pays.

La thèse de doctorat de Cardona à l’Université du Connecticut a examiné comment stimuler la «volonté politique» pour combler les écarts entre les étudiants qui apprennent l’anglais et leurs pairs. C’est un problème personnel pour Cardona, qui a déclaré être entré à la maternelle en parlant uniquement espagnol et avoir eu du mal à apprendre l’anglais.

Il a été choisi pour aider à diriger un groupe de travail de l’État de 2011 qui a étudié comment combler les lacunes d’apprentissage dans le Connecticut et a émis des dizaines de recommandations. Dans une mise à jour sur les travaux en février, Cardona a déclaré que les lacunes de l’État se réduisaient mais pas assez rapidement. Au rythme actuel des progrès, a-t-il dit, il faudrait attendre 2060 pour effacer les disparités.

La pandémie n’a fait qu’exacerber ses inquiétudes concernant les inégalités en matière d’éducation. Dans un message vidéo de septembre adressé aux enseignants en éducation spécialisée, il a déclaré que la pandémie avait «encore aggravé les écarts de résultats. Vous êtes les lieutenants dans cette bataille pour combler ces lacunes.

Ces préoccupations ont conduit son travail avec le gouverneur démocrate Ned Lamont pour fournir des ordinateurs et des appareils Internet sans fil aux étudiants de tout l’État. En décembre, le Connecticut a déclaré qu’il était devenu le premier État à distribuer des ordinateurs portables à tous les étudiants qui en avaient besoin.

Mais cela ne suffit pas, a déclaré Cardona. Il a récemment attiré l’attention sur de nouvelles données d’état montrant que les étudiants qui apprennent en ligne ont manqué deux fois plus de jours de classe que ceux qui fréquentent l’école en personne. Les données ont également montré que les élèves ayant des besoins élevés, y compris ceux qui apprennent l’anglais, sont beaucoup plus susceptibles d’être considérés comme chroniquement absents cette année scolaire.

Au cours de l’été, alors que les écoles élaboraient des plans de réouverture, Cardona a exhorté toutes les écoles à dispenser des cours en personne à tous les élèves. Des données d’état récentes montrent que peu d’étudiants ont appris entièrement en personne en octobre et novembre. Mais alors même que les cas de virus augmentaient à l’automne, Cardona a poussé davantage d’écoles à rouvrir, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de transmission dans les écoles.

« Notre position a toujours été lorsque vous pouvez faire entrer les élèves dans la salle de classe, c’est la meilleure option », a déclaré Cardona aux législateurs de l’État en octobre. « Il n’y a pas de remplacement pour cette expérience en classe avec un enseignant. »

Sa position l’a parfois mis en désaccord avec les syndicats d’enseignants, qui ont appelé à la fermeture des bâtiments scolaires jusqu’à ce que les mesures de sécurité soient respectées, ainsi qu’avec certains parents qui disent que les écoles devraient recevoir l’ordre d’ouvrir. Cardona a cherché à équilibrer leurs intérêts en faisant pression pour la réouverture sans mandat.

Malgré leur conflit occasionnel avec lui, une coalition de syndicats de l’éducation du Connecticut avait précédemment soutenu sa candidature au poste de secrétaire à l’éducation de Biden. Dans un communiqué du 18 décembre, la coalition a déclaré que Cardona avait été testé par la pandémie et «serait une force positive pour l’éducation du public».

«Bien que ce défi ait été une route difficile – et de nombreux problèmes restent non résolus – les enseignants et le personnel de soutien scolaire ont apprécié son ouverture et sa collaboration», a écrit le groupe.

Cardona a également été soutenu par le Caucus hispanique du Congrès, qui a pressé Biden de nommer plus de Latinos aux postes du Cabinet. Dans une lettre à Biden ce mois-ci, le groupe a cité les réalisations de Cardona et a déclaré qu’il «saisissait pleinement les défis auxquels les apprenants d’anglais langue seconde (ESL), les Latinos et les autres étudiants issus de minorités sont confrontés dans les salles de classe américaines».

Au-delà de la pandémie, le secrétaire à l’éducation de Biden sera également chargé d’inverser un éventail de politiques établies par la secrétaire Betsy DeVos. Tout au long de sa campagne, Biden a décrit DeVos comme un ennemi des écoles publiques et a promis d’installer un chef de l’éducation ayant une expérience de travail dans les écoles publiques.

Il a promis de révoquer les politiques de l’administration Trump, y compris les récentes règles de DeVos sur le traitement des agressions sexuelles sur le campus.

Les plans d’éducation de Biden comprennent également des mesures qui correspondent aux intérêts de Cardona. Le démocrate s’est engagé à tripler le financement fédéral du titre I pour les écoles les plus nécessiteuses afin de garantir que «l’avenir de l’enfant ne soit pas déterminé par son code postal, le revenu de ses parents, sa race ou son handicap». Biden propose également une école maternelle gratuite et des politiques destinées à rendre les écoles et le corps enseignant du pays plus diversifiés.

En décembre, le Connecticut a déclaré qu’il était devenu le premier État obligeant les lycées à dispenser des cours sur les études noires et latines. Cardona a salué cette mesure, affirmant que «les identités comptent».

«Le fait est qu’un contenu plus inclusif et culturellement pertinent dans les salles de classe conduit à un plus grand engagement des élèves et de meilleurs résultats pour tous», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cardona et son épouse, Marissa Pérez Cardona, ont deux enfants.