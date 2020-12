Le président élu Joe Biden a offert jeudi la direction de l’Agence de protection de l’environnement à Michael S.Regan, un organisme de réglementation de la Caroline du Nord qui s’est fait un nom en poursuivant le nettoyage des toxines industrielles et en aidant les communautés à faible revenu et minoritaires les plus durement touchées par la pollution.

La sélection de Biden de Regan, qui dirige l’agence environnementale de son État, a été confirmée par deux personnes familiarisées avec le processus de sélection. Ils n’ont pas été autorisés à discuter publiquement de la question avant l’annonce officielle et ont pris la parole sous couvert d’anonymat.

Regan est devenu chef de l’environnement en Caroline du Nord en 2017. Le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper, qui a alors embauché Regan, a déclaré cette semaine à l’Associated Press que Regan était «un créateur de consensus et un féroce protecteur de l’environnement».

En Caroline du Nord, Regan a dirigé les négociations qui ont abouti au nettoyage de la rivière Cape Fear, qui a été dangereusement contaminée par des composés industriels PFAS provenant d’une usine chimique. Il a négocié ce que la Caroline du Nord dit être le plus grand accord de nettoyage des cendres de charbon toxiques avec Duke Energy.

Regan a également créé le Conseil consultatif sur la justice environnementale et l’équité en Caroline du Nord, pour aider les communautés à faible revenu et minoritaires qui souffrent d’une exposition disproportionnée aux polluants nocifs des raffineries, des usines et des autoroutes.

Regan a auparavant passé près d’une décennie à l’EPA fédérale, y compris la gestion d’un programme national pour les problèmes de pollution atmosphérique.

Il a notamment occupé le poste de vice-président associé pour les questions climatiques et énergétiques au sein du groupe de défense du Fonds de défense de l’environnement et à la tête de sa propre société de conseil en environnement et en énergie.

Le régulateur californien de l’air pur, Mary Nichols, qui auparavant avait été considéré comme le leader du poste, avait fait face à des objections croissantes de la part de groupes progressistes. Ils ont déclaré que Nichols n’avait pas fait assez pour remédier aux dommages disproportionnés auxquels sont confrontées les communautés à faible revenu et minoritaires en vivant à côté d’installations pétrolières et gazières, d’usines et d’autoroutes.

Regan, qui est noire, est titulaire d’un baccalauréat de la North Carolina Agricultural and Technical State University,

une université historiquement noire et une maîtrise de l’Université George Washington.