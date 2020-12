WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden a fait deux choix clés de politique intérieure mardi, sélectionnant la représentante de l’Ohio Marcia Fudge comme secrétaire au logement et au développement urbain et ancien secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack pour reprendre ce rôle dans son administration, selon cinq personnes familières. avec les décisions.

Les choix ont souligné le délicat équilibre de Biden alors qu’il construisait son cabinet, cherchant à diversifier ses choix et à récompenser les coalitions qui l’ont aidé à l’élire tout en suivant son instinct de s’entourer d’alliés proches qui ont servi dans l’administration Obama.

Fudge, un ancien président du Congressional Black Caucus, vient d’être élu pour un septième mandat représentant un district à majorité noire qui comprend des parties de Cleveland et Akron. Vilsack a passé huit ans à la tête du département américain de l’Agriculture sous l’administration Obama et a servi deux mandats en tant que gouverneur de l’Iowa.

Leurs nominations prévues ont été confirmées à l’Associated Press par cinq personnes familières avec l’une ou les deux décisions qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour éviter de préjuger de l’annonce du président élu.

Biden a considéré Fudge comme une voix de premier plan pour les familles de travailleurs et un champion de longue date du logement abordable, des infrastructures et d’autres priorités, tandis que Vilsack a été sélectionné en partie en raison de la crise de la faim accrue à laquelle le pays est confronté et de la nécessité de veiller à ce que quelqu’un soit prêt à diriger le département le premier jour, selon les personnes informées de la décision.

Alors que les médias commençaient à rapporter la sélection de Fudge en tant que secrétaire de HUD, elle a déclaré à Capitol Hill que ce serait «un honneur et un privilège» de se voir demander de rejoindre le cabinet de Biden, bien qu’elle n’ait pas confirmé qu’elle avait été choisie.

«C’est probablement quelque chose dans mes rêves les plus fous auxquels je n’aurais jamais pensé. Donc, si je peux aider ce président de toutes les manières possibles, je suis plus qu’heureuse de le faire », a-t-elle déclaré mardi soir.

Membre de longue date du Comité de l’agriculture de la Chambre et fervent défenseur des bons alimentaires, Fudge a été initialement envisagé pour devenir secrétaire à l’agriculture. Le représentant de la Caroline du Sud, Jim Clyburn, le démocrate de la Chambre n ° 3 qui a donné à Biden un signe de tête clé dans les primaires, l’avait fermement soutenue, en disant: «C’est une chose de cultiver de la nourriture, mais une autre de la distribuer, et personne ne le serait. mieux que Marcia Fudge. »

Mais Clyburn a télégraphié mardi qu’elle était prête pour un autre poste. Et elle a été chaleureusement approuvée lors d’une réunion que Biden a tenue avec des militants des droits civiques mardi pour discuter de la diversité au sein de son cabinet.

Mais tous les noms mentionnés n’ont pas non plus été accueillis. Plusieurs des leaders des droits civiques ont dénoncé Rahm Emanuel, l’ancien maire de Chicago et chef de cabinet du président Barack Obama, pour ce qu’ils ont appelé son leadership raté lors du meurtre policier de Laquan McDonald en 2014 et ont déclaré qu’il serait un choix inacceptable pour tout poste au Cabinet. , selon une personne familière avec la conversation mais non autorisée à en discuter publiquement.

Mais lorsque le dossier de Vilsack a été remis en question par le groupe, Biden s’est lancé dans une défense énergique de son ami et allié de longue date, a déclaré la personne.

La relation de Biden avec Vilsack remonte à des décennies. Il a été l’un des premiers partisans de la première campagne présidentielle de Biden en 1988 alors que Vilsack était maire de Mount Pleasant, Iowa. Il a approuvé Biden un an avant les élections de 2020 et a fait campagne sans relâche pour lui dans l’Iowa, le premier État du caucus du pays. Biden a adopté des aspects du programme de politique rurale de Vilsack alors que les démocrates cherchent à rattraper le terrain qu’ils ont perdu face aux républicains dans les zones rurales au cours de la dernière décennie.

Vilsack est entré en politique en grande partie à cause d’une tragédie, lorsque le maire de Mount Pleasant a été abattu lors d’une réunion du conseil municipal en 1986. Vilsack, alors jeune avocat, avait grandi à Pittsburgh et avait déménagé avec sa femme, Christie, dans son Iowa. ville natale. Il a été recruté pour briguer le poste de maire, puis a servi deux mandats au Sénat de l’Iowa avant d’être le premier démocrate à remporter le poste de gouverneur en 30 ans.

Après deux mandats, Vilsack a mené une campagne de 10 semaines pour l’investiture démocrate de 2008 avant de se retirer et de donner son soutien à Hillary Clinton, alors même que Biden restait parmi le peloton. Vilsack était finaliste pour le colistier de Clinton cette année-là.

La nouvelle des choix a éclaté le jour même où Biden a dévoilé publiquement son équipe de santé, y compris Xavier Becerra, le procureur général de Californie, en tant que secrétaire à la santé. La sélection de Becerra, le fils d’une mère immigrée mexicaine, est intervenue sur fond de pression croissante pour que Biden diversifie ses recrutements.

De nombreux dirigeants noirs ont applaudi la sélection par Biden du général de l’armée à la retraite Lloyd Austin pour être le premier secrétaire à la défense noire du pays, et ils ont poussé l’administration entrante à plus de représentation. Les démocrates américains d’origine asiatique ont également pressé les membres de l’équipe de transition de Biden d’augmenter le nombre de personnes d’origine asiatique aux postes de direction.

La nomination de Fudge réduirait la faible majorité des démocrates à la Chambre. Et bien que son siège soit considéré comme démocrate en toute sécurité, une élection pour son remplacement pourrait prendre des mois.

Sa priorité immédiate serait de faire face à la crise des expulsions provoquée par la pandémie de coronavirus.

Un moratoire fédéral sur les expulsions court jusqu’à la fin de 2020. Même s’il était prolongé, plus de 23 millions de locataires seraient expulsés à moins qu’ils ne soient en mesure de trouver une aide pour payer des mois de loyer en souffrance.

Il y a de l’argent pour l’aide à la location dans l’effort de secours bipartite actuel COVID-19. Mais la plupart des experts ont déclaré que le Congrès devra faire beaucoup plus en termes d’aide au loyer et éventuellement travailler à prolonger le moratoire. Certains s’attendent à ce que l’aide soit nécessaire pendant un an ou deux.

Politico a d’abord rapporté la nouvelle de la sélection de Fudge, tandis qu’Axios a été le premier à signaler Vilsack en tant que secrétaire à l’agriculture.

Lemire a rapporté de Wilmington, Del. Les rédacteurs d’Associated Press Alan Fram à Washington, Kat Stafford à Detroit, Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa et Michael Casey à Concord, NH, ont contribué à ce rapport.