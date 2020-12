WASHINGTON (AP) – Joe Biden choisit des négociateurs et des combattants pour diriger une équipe climatique à laquelle il demandera de refaire et de nettoyer les systèmes de transport et de centrale électrique du pays, et aussi rapidement que politiquement possible.

Bien que les choix du président élu aient l’expérience nécessaire pour faire le gros du travail nécessaire à une refonte du climat de l’économie américaine, ils semblent également rassurer les sceptiques sur le fait qu’il ne négligera pas les communautés à faible revenu, de la classe ouvrière et des minorités les plus durement touchées par pollution par les combustibles fossiles et changement climatique.

Les progressistes, les lobbyistes de l’énergie, les groupes environnementaux et les travailleurs de l’automobile ont salué mercredi le choix de Biden de l’ancien maire populaire Pete Buttigieg en tant que secrétaire aux transports. Ses choix attendus de l’ancienne gouverneur du Michigan Jennifer Granholm pour la secrétaire à l’énergie et l’ancienne chef de l’Agence de protection de l’environnement Gina McCarthy en tant que chef des efforts nationaux pour le climat ont également été accueillis avec des applaudissements généraux.

Aux côtés des chefs de l’EPA et du département de l’intérieur, qui n’ont pas encore été nommés, Buttigieg, Granholm et McCarthy feront partie d’un effort visant à construire et à développer rapidement une technologie pour rééquiper les systèmes de transport et de réseau électrique des États-Unis à partir du pétrole et du charbon. à une plus grande dépendance à l’énergie solaire, éolienne et à d’autres formes d’énergie plus propres.

Le représentant démocrate Deb Haaland du Nouveau-Mexique est considéré comme le favori pour l’Intérieur – et a remporté mercredi un soutien clé de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi – mais Biden n’a pas annoncé son choix. S’il était sélectionné, Haaland serait le premier Amérindien à servir de secrétaire du Cabinet.

Biden s’est engagé à faire du ralentissement des effets du changement climatique une priorité absolue et a présenté un plan ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis à zéro net d’ici 2050. Le plan comprend un retour immédiat à l’Accord mondial de Paris de 2015 sur le climat et un engagement arrêter toutes les émissions nocives pour le climat des centrales électriques américaines d’ici 2035.

Parmi les membres de son équipe climatique, Granholm, en tant que gouverneur du Michigan, a aidé les travailleurs de l’automobile à accepter de passer à la production de plus de véhicules électriques. Ce sera l’un des nombreux efforts importants en matière d’énergie propre qu’elle et d’autres membres de l’administration pousseront dans le cadre du plan climatique promis de 2 billions de dollars de Biden, qui fera face à des obstacles de la part des républicains au Congrès et à des batailles sur les priorités à mettre en œuvre en premier.

«C’est une bonne dame», a déclaré le président local retraité des Travailleurs unis de l’automobile Pat Sweeney, qui se souvient de Granholm pour avoir aidé à négocier le renflouement automobile de Detroit pendant la crise financière de 2008-09. « Elle fera du bon travail. »

Sweeney a rappelé que Granholm lui avait personnellement téléphoné ainsi qu’à d’autres responsables syndicaux locaux – plus d’une fois – pour faire pression pour obtenir les concessions nécessaires pour fermer le plan de sauvetage fédéral de plusieurs milliards de dollars pour maintenir les usines automobiles américaines ouvertes. «Elle nous a dit qu’elle comptait sur nous pour ne pas la laisser tomber, après avoir mis son cou en jeu pour nous», a déclaré Sweeney.

McCarthy, qui en tant que chef de l’EPA sous le président Barack Obama, a également fait pression pour l’adoption de règles historiques pour réduire la pollution causée par le réchauffement de la planète. Dans son nouveau poste, qui ne nécessite pas la confirmation du Sénat, McCarthy supervisera un vaste effort interinstitutions pour lutter contre les changements climatiques dans l’ensemble du gouvernement fédéral.

McCarthy serait l’homologue national de l’ancien secrétaire d’État John Kerry, qui servira d’envoyé spécial pour le climat.

McCarthy sera «à égalité avec la présence de Kerry sur le plan international», a déclaré le lobbyiste de l’énergie Frank Maisano. « Vous avez deux personnalités sérieuses de haut niveau qui dirigent les efforts climatiques. »

Un porte-parole du mouvement Sunrise, qui a fait pression pour le Green New Deal et d’autres politiques progressistes, a qualifié la sélection de McCarthy de «très encourageante», car «elle comprend la menace urgente de la crise climatique».

McCarthy est populaire parmi les démocrates, mais s’est mêlé à plusieurs reprises aux républicains, qui ont accusé l’administration Obama de punir les entreprises américaines et d’étouffer l’économie lorsqu’elle dirigeait l’EPA.

« Le vrai test » de l’engagement de Biden sera « si le rôle a les dents nécessaires pour être efficace », a déclaré le porte-parole Garrett Blad.

Pendant ce temps, les critiques progressistes semblent avoir bloqué l’élan pour le régulateur californien de l’air pur Mary Nichols, autrefois considéré comme le choix presque certain pour diriger l’EPA. Plus de 70 groupes ont signé une lettre disant que Nichols n’avait pas fait assez pour aider les communautés à faible revenu et les communautés noires, hispaniques et autres minorités qui vivent de manière disproportionnée à côté de raffineries, d’usines et d’autoroutes polluantes.

«Le bilan sombre de Nichols dans la lutte contre le racisme environnemental» la rend inapte à diriger l’EPA, ont déclaré des groupes dirigés par la California Environmental Justice Alliance dans une lettre à Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris.

La critique a ouvert le terrain à une demi-douzaine de nouveaux prétendants, parmi lesquels d’anciens responsables de l’EPA Michael Regan de Caroline du Nord et Heather McTeer Toney du Mississippi et l’expert juridique de l’air pur Richard Revesz.

Nichols, interrogée sur son bilan en matière de justice environnementale, a souligné un nouveau programme qui vise à lutter contre la pollution de l’air dans certaines des villes les plus polluées de l’État. «Personne ne pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions ou devrions faire, mais il est généralement admis que nous avons des décennies d’avance sur les autres pour résoudre ces problèmes», a-t-elle déclaré.

Le simple fait que des personnes parlant de l’impact sur les communautés de couleur aient été entendues était une bonne chose, a déclaré Michael Mendez, professeur de politique environnementale à l’Université de Californie à Irvine et auteur du livre «Climate Change from the Streets».

«Je n’ai jamais vu ces discussions auparavant» alors qu’un président élu formait son administration, a déclaré Mendez.

L’effort climatique présenté dans le plan de Biden nécessiterait une série de lourdes charges. Son plan consiste à investir des milliards de dollars dans la recherche technologique pour mieux stocker l’énergie solaire et éolienne et éliminer les émissions des centrales à combustibles fossiles, construire des bornes de recharge électrique et d’autres infrastructures à travers le pays, et rendre chaque aspect de la vie plus économe en énergie.

Les groupes environnementaux saluent la sélection de Granholm, affirmant qu’elle mettra l’accent sur les voitures électriques et les énergies renouvelables à 180 degrés de l’accent mis par l’administration Trump sur le charbon et d’autres combustibles fossiles.

«L’époque des combustibles fossiles sales et des réacteurs nucléaires exorbitants en tant qu’énergie primaire de la nation est dans le rétroviseur», a déclaré Ken Cook, président de l’Environmental Working Group, un groupe de défense basé à Washington.

Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City. Les rédacteurs d’Associated Press Tom Krisher à Detroit et Kathleen Ronayne à Sacramento, en Californie, ont contribué à cette histoire.