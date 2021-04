WASHINGTON – Une femme peut servir pour la première fois de secrétaire de l’armée au ministère de la Défense.

Le président Joe Biden fera appel à Christine Wormuth, ancienne conseillère du département de la Défense pendant le mandat de l’ancien président Barack Obama, pour diriger une branche de l’armée qui est sous surveillance au milieu de plusieurs événements récents, y compris l’émeute au Capitole des États-Unis le janvier. 6. Les responsables du Pentagone auraient retardé l’autorisation de déployer des troupes de la Garde nationale pour réprimer les attaques, selon le témoignage du chef de la Garde nationale du district de Columbia.

Le Département de la Défense a également été critiqué pour le harcèlement et les agressions sexuels incontrôlés sur certaines bases militaires et les échecs systémiques dans le traitement des plaintes d’agression sexuelle.

Voici ce qu’il faut savoir sur Christine Wormuth:

Elle est une experte en sécurité internationale

Wormuth dirige le Centre de politique de sécurité et de défense internationale de RAND Corporation, une organisation de recherche sur les politiques publiques, où elle est également senior fellow. Elle écrit et parle de politique étrangère, de sécurité nationale et intérieure dans le rôle.

Elle a rejoint l’administration Obama en 2009

Wormuth a été le principal sous-secrétaire adjoint à la défense pour la défense de la patrie et le soutien civil, selon la Maison Blanche. Selon sa page LinkedIn, Wormuth a été promue assistante spéciale du président et directeur principal de la défense en 2010. Quatre ans plus tard, le Sénat américain l’a confirmée comme sous-secrétaire à la défense de la politique, selon une biographie du ministère de la Défense. La tâche principale de Wormuth était le principal assistant d’état-major de l’ancien secrétaire à la Défense Chuck Hagel et de l’ancien secrétaire adjoint Ash Carter dans le développement de la politique de sécurité nationale et de défense et la supervision des objectifs de sécurité nationale.

Elle a été directrice du personnel de « The Jones Commission »

La commission a été conçue pour mener une évaluation indépendante des forces de sécurité irakiennes pendant le second mandat de l’ancien président George W. Bush. L’ISF a été évalué sur sa capacité à sécuriser les 18 provinces irakiennes, à priver les terroristes d’un refuge sûr et à mettre fin à la violence sectaire, selon le Center for Strategic & International Studies. En tant que directeur d’état-major, Wormuth s’est rendu en Irak pour évaluer l’état de préparation des forces de police irakiennes, selon le département de la Défense.

Elle a dirigé l’équipe d’examen de l’Agence de défense Biden-Harris

Wormuth était l’un des six membres majoritairement féminins de l’équipe de transition du Pentagone de Biden, a rapporté Foreign Policy. Elle a aidé à établir une liste de priorités pour les objectifs de politique étrangère de l’administration.

Le secrétaire à la Défense l’appuie

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a exprimé sa confiance dans le choix de Biden dans un communiqué officiel publié lundi.

«Christine est une véritable patriote avec une carrière dévouée au service de l’Amérique et de la sécurité de notre nation», a déclaré Austin. Une expertise approfondie sera essentielle pour aborder et dissuader les menaces mondiales d’aujourd’hui, y compris le défi du rythme de la Chine et les menaces des États-nations émanant de la Russie, de l’Iran et de la Corée du Nord. «

« Je ne doute pas que, si elle est confirmée, elle dirigera nos soldats et représentera leurs familles avec honneur et intégrité en tant que secrétaire de l’armée », a-t-il poursuivi.

Le sénateur Jack Reed, DR.I., président du Comité des services armés du Sénat, a également salué la nomination de Wormuth.

« Il s’agit d’une nomination historique. Christine Wormuth a consacré sa brillante carrière au service public et à la sauvegarde de la nation », a déclaré Reed dans un communiqué. «Elle apporte son expérience, son expertise et sa vision stratégique à ce nouveau rôle, ayant occupé des postes de haut niveau au sein du ministère de la Défense et du NSC.

Les défis auxquels Wormuth est confronté

Wormuth, si elle est confirmée, héritera des problèmes de son prédécesseur qui vont du dysfonctionnement du traitement et de la sécurité des soldats dans l’une de ses principales installations et des préoccupations concernant la politique qui influence ses décisions face aux troubles intérieurs.

Fort Hood, le vaste poste de l’armée au Texas, est devenu l’année dernière l’épicentre de l’histoire troublée de l’armée en matière de harcèlement et d’agression sexuels. Le meurtre de la CPS. Vanessa Guillen là-bas l’année dernière a révélé comment les plaintes pour harcèlement sexuel, qu’elle avait soulevées, et la sécurité des soldats en général avaient été remises en question.

La plainte et le meurtre de Guillen, bien que non liés, selon l’armée, ont déclenché une enquête indépendante de grande envergure sur la vie à Fort Hood. Le groupe d’experts a découvert que les commandants de la plus grande base de l’armée avaient créé un «environnement permissif» qui permettait au harcèlement et aux agressions sexuelles de se produire avec peu de conséquences. Le prédécesseur de Wormuth, Ryan McCarthy, a renvoyé ou suspendu 14 chefs de l’armée à Fort Hood à la suite de l’enquête.

En juin dernier, les dirigeants du Pentagone et de l’armée ont repoussé les tentatives du président de l’époque, Donald Trump, de déployer des troupes en service actif pour réprimer des manifestations essentiellement pacifiques après le meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis. Cependant, les tactiques agressives de la Garde nationale de l’armée, sous l’autorité de McCarthy, ont suscité des critiques et une enquête de l’inspecteur général après que les manifestants aient été soufflés par les vents d’hélicoptères militaires volant à basse altitude.

Les membres du Congrès ont fustigé McCarthy et d’autres dirigeants du Pentagone après avoir été considérés comme lents à répondre à l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Le major-général William Walker, commandant de la Garde nationale du district de Columbia, a déclaré qu’il avait fallu plus de trois heures aux hauts fonctionnaires du Pentagone pour lui permettre d’envoyer des renforts pour soutenir la police du Capitole assiégée. Walker a déclaré qu’il n’avait besoin que de 20 minutes pour envoyer de l’aide.

Contributeur: Tom Vanden Brook