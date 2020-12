WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden a choisi le procureur général de Californie Xavier Becerra pour être son secrétaire à la santé, plaçant un défenseur de la loi sur les soins abordables dans un rôle de premier plan pour superviser la réponse de son administration aux coronavirus.

Si le Sénat le confirme, Becerra, 62 ans, sera le premier Latino à diriger le Département de la santé et des services sociaux, une agence de plus d’un billion de dollars avec 80000 employés et un portefeuille qui comprend des médicaments et des vaccins, une recherche médicale de pointe et programmes d’assurance maladie couvrant plus de 130 millions d’Américains.

En tant que procureur général de Californie, Becerra a dirigé la coalition des États démocrates défendant «Obamacare» contre le dernier effort de l’administration Trump pour l’annuler, une affaire judiciaire en attente d’une décision de la Cour suprême l’année prochaine.

Ancien démocrate de la Chambre, Becerra a joué un rôle dans la conduite de la loi sur la santé d’Obama par le Congrès en 2009 et 2010. À l’époque, il disait aux journalistes que l’une des principales motivations pour lui était d’avoir des dizaines de milliers de personnes non assurées dans son sud de la Californie. district.

La supervision de la réponse au coronavirus sera la tâche la plus compliquée jamais envisagée par Becerra. D’ici l’année prochaine, les États-Unis seront engagés dans une campagne de vaccination de masse, dont les bases ont été jetées sous l’administration Trump. Bien que les vaccins semblent très prometteurs et qu’aucun effort n’a été épargné pour planifier leur distribution, il est impossible de dire encore à quel point les choses se passeront quand il sera temps de se faire vacciner dans les bras de millions d’Américains.

Les principaux composants du HHS sont les bottes sur le terrain de la réponse du gouvernement au coronavirus. La Food and Drug Administration supervise les vaccins et les traitements, tandis qu’une grande partie de la recherche scientifique et médicale sous-jacente provient des NIH. Les Centers for Disease Control and Prevention prennent les devants dans la détection et la maîtrise de la propagation des maladies. Les Centers for Medicare et Medicaid Services fournissent une couverture d’assurance à plus d’un Américain sur trois, y compris les personnes âgées vulnérables, ainsi que de nombreux enfants et personnes à faible revenu.

Sous le président Donald Trump, le CDC a été relégué à un rôle moindre après que les scientifiques de l’agence ont émis un avertissement précoce qui contredit les assurances de Trump selon lesquelles le virus était sous contrôle, ébranlant les marchés financiers. La FDA a été la cible d’attaques répétées de la part d’un président qui soupçonnait ses scientifiques d’être politiquement motivés et qui souhaitait également qu’ils approuvent automatiquement les traitements non prouvés.

En tant que procureur général de Californie, Becerra est devenu en plaisantant connu dans les cercles juridiques démocrates comme l’homme qui avait poursuivi Trump plus que quiconque. Au-delà des soins de santé, les poursuites se sont concentrées sur des questions allant de l’immigration aux politiques environnementales.

Avant de devenir procureur général de Californie, Becerra avait siégé au Congrès pendant plus d’une décennie, représentant des parties du comté de Los Angeles. Il avait également servi dans l’assemblée de l’État de Californie après avoir fréquenté la faculté de droit de Stanford.

Sa mère est née à Jalisco, au Mexique, et a émigré aux États-Unis après avoir épousé son père.