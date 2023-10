Biden cherchera à obtenir un programme d’aide « sans précédent » à Israël

Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’une visite en Israël au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, à Tel Aviv, le 18 octobre 2023.

LES NATIONS UNIES — Le président Joe Biden a réaffirmé mercredi l’engagement des États-Unis envers Israël à Tel-Aviv, où il a imputé l’explosion meurtrière d’un hôpital aux militants à l’intérieur de Gaza.

« Sur la base des informations dont nous disposons jusqu’à présent, il semble que ce soit le résultat d’une roquette tirée par un groupe terroriste à Gaza », a-t-il déclaré.

Biden a également engagé 100 millions de dollars d’aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, pour soutenir plus d’un million de personnes déplacées par le conflit en cours.

Le président a déclaré qu’il prévoyait de demander au Congrès un « programme de soutien sans précédent pour la défense d’Israël », mais n’a pas donné de détails.

Biden est arrivé à Tel Aviv quelques heures après qu’une explosion ait tué des centaines de personnes réfugiées à l’hôpital baptiste arabe al-Ahli à Gaza.

« J’ai été indigné et attristé par les énormes pertes de vies humaines survenues hier à l’hôpital de Gaza », a déclaré Biden après sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog.

Israël et le Hamas se rejettent mutuellement la responsabilité de l’explosion meurtrière survenue à l’hôpital. À la suite de l’attaque, la réunion prévue de Biden à Amman, en Jordanie, avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie a été annulée.

« Les États-Unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant les conflits. Et je pleure, je pleure vraiment les familles qui ont été tuées ou blessées par cette tragédie », a déclaré Biden.

Le président a déclaré que l’aide humanitaire serait acheminée via les agences des Nations Unies et les ONG internationales, et il a averti le Hamas de ne pas réquisitionner les fournitures, ce qui est courant à Gaza.

« Soyons clairs, si le Hamas refuse ou vole l’aide, il aura démontré une fois de plus qu’il ne se soucie pas du bien-être du peuple palestinien », a déclaré Biden, ajoutant qu’il mettrait un terme à l’aide si elle ne parvenait pas à civils.

Pendant ce temps, le plus haut diplomate de Biden aux Nations Unies a opposé son veto à une résolution présentée par la Russie sur l’aide humanitaire à Gaza parce qu’elle ne mentionnait pas le droit d’Israël à l’autodéfense à la suite de l’attaque menée le 7 octobre par le Hamas.