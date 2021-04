Le président Joe Biden a demandé au Congrès une augmentation annuelle de 400 dollars des subventions Pell maximales pour les étudiants dans le cadre d’une proposition de budget publiée vendredi.

Le président a également appelé à élargir l’éligibilité aux immigrants sans papiers connus sous le nom de Dreamers.

Les bourses Pell sont disponibles pour les étudiants de premier cycle qui ont des besoins financiers exceptionnels. Contrairement aux prêts, ils n’ont généralement pas à être remboursés.

Si adopté par le Congrès, Le budget de Biden donnerait la plus grande augmentation annuelle ponctuelle des subventions fédérales depuis 2009, selon la proposition signée par Shalanda Young, la directrice par intérim du Bureau de la gestion et du budget.

Les étudiants peuvent actuellement obtenir une subvention maximale de 6495 $ pour l’année de bourse 2021-2022, qui commence le 1er juillet, selon le ministère de l’Éducation.

Les montants varient en fonction de critères tels que le coût de l’école, le statut à temps plein ou à temps partiel et les informations fournies sur le formulaire d’aide aux étudiants fédéral FAFSA (Application gratuite pour l’aide fédérale aux étudiants).