Biden cherche une improbable victoire écrite dans le New Hampshire

Le nom du président Biden n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote lors de la primaire du New Hampshire mardi.

Sa campagne n’a pas été active dans l’État et le Comité national démocrate (DNC) a qualifié le prochain vote de « dénué de sens » dans le cadre du choix d’un candidat.

Plus d’une douzaine d’autres candidats figureront sur le bulletin de vote démocrate, y compris les challengers primaires de loin Marianne Williamson et le représentant Dean Phillips (Minn.).

Et pourtant, les stratèges pensent que Biden sortira victorieux mardi, grâce à une campagne écrite populaire en cours depuis des mois.

“Joe Biden va gagner en s’éloignant”, a déclaré Jim Merrill, un stratège vétéran du GOP basé dans le New Hampshire. “Et je pense que c’est le produit non seulement de l’échec de Dean Phillips à se lancer, mais aussi du fait que les principaux leaders d’opinion démocrates se sont tous ralliés à Joe Biden.”

Une défaite ou un échec dans le New Hampshire alimenterait probablement les discussions sur le mécontentement des démocrates à l’égard de Biden comme candidat présumé. Mais ceux qui ont participé à l’effort de rédaction estiment qu’une victoire de Biden, même si elle n’est que symbolique, enverrait un message sur la force du président au début d’une année électorale.

« Je pense que cela reflétera un fort soutien au président. Je pense que les gens réalisent que notre démocratie est en jeu. En particulier dans le New Hampshire, nos libertés sont en jeu », a déclaré le sénateur de l’État du New Hampshire, David Watters (Démocrate), qui a participé à l’effort de rédaction.

“Je pense que les gens veulent envoyer un message”, a-t-il ajouté. “En réalité, ce dont il s’agit pour nous, c’est la salve d’ouverture des élections générales, et nous pouvons envoyer le président hors du New Hampshire avec un fort soutien.”

L’année dernière, le DNC a officiellement approuvé des modifications au calendrier primaire pour donner la priorité à la Caroline du Sud, délogeant les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire. Mais la loi de l’État du New Hampshire exige que l’État passe en premier, et le corps législatif dirigé par les Républicains n’a pas été réceptif aux changements du DNC.

Dans un Lettre du 5 janvierles responsables du DNC ont écrit au Parti démocrate du New Hampshire (NHDP) pour informer les dirigeants qu’aucun délégué ne serait attribué sur la base de la primaire du 23 janvier.

“Le NHDP doit prendre des mesures pour informer le public que le 23 janvier est un événement de préférence présidentielle non contraignant et n’a aucun sens et que le NHDP et les candidats à la présidentielle devraient prendre toutes les mesures possibles pour ne pas y participer”, a écrit le DNC.

Pour respecter les réglementations du DNC, Biden et sa campagne ne participent pas à la primaire de l’État et n’ont pas reconnu l’effort d’inscription par écrit.

Les organisateurs ont déclaré que l’objectif était simplement que Biden gagne mardi, arguant qu’une victoire alors qu’il n’était même pas sur le bulletin de vote serait un succès.

Les démocrates ont souligné l’effort réussi de la sénatrice Lisa Murkowski (Républicain de l’Alaska) en 2010 lorsqu’elle a remporté les élections générales avec seulement 39 pour cent des voix. Contrairement à Biden, Murkowski a été directement impliquée dans la campagne électorale.

Certains démocrates du New Hampshire ont commencé à se préparer en août dernier à un éventuel conflit si le DNC modifiait son calendrier primaire tandis que l’État de Granite s’en tenait à son premier calendrier dans la loi nationale, a déclaré Watters.

Les dirigeants de la campagne d’inscription écrite ont assisté à plus de 60 réunions de comités démocrates et événements du parti au cours des derniers mois, expliquant pourquoi il était important d’écrire le nom de Biden le 23 janvier et comment s’y prendre.

Les personnes impliquées dans cet effort ont organisé des conférences de presse, des articles dans les médias et publié des articles d’opinion exhortant les électeurs du New Hampshire à écrire pour Biden.

Aaron Jacobs, un ancien membre du sénateur Maggie Hassan (DN.H.), a déclaré qu’il y aurait des volontaires dans les bureaux de vote de tout l’État mardi avec des pancartes « Write-in Biden » comportant des codes QR donnant des instructions détaillées sur la façon de voter correctement. pour le président.

“Contrairement à une campagne typique où vous pouvez microgérer les choses de manière centralisée, nous ne le pouvons pas”, a déclaré Jacobs. « La plus grande partie de cela a été de participer à des événements, de faire le pitch et de compter sur [attendees] être les multiplicateurs.

Les principaux challengers de Biden, Williamson et Phillips, ont comparativement consacré beaucoup de temps et d’argent dans le New Hampshire pour rencontrer les électeurs et ont critiqué la réticence de Biden à débattre ou à s’engager d’une autre manière dans leurs campagnes.

Mais les sondages suggèrent que ces efforts à long terme n’ont pas donné beaucoup d’élan avant le vote de mardi. Les collaborateurs de Biden s’empressent de souligner que Phillips en particulier s’est rangé du côté du président sur presque toutes les questions politiques.

Un 9 janvier Sondage de l’Université du New Hampshire ont constaté que 69 % des électeurs démocrates probables des primaires ont déclaré qu’ils prévoyaient d’écrire au nom de Biden, tandis que 7 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Phillips et 6 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Williamson. Le sondage révèle également que 67 % des électeurs démocrates probables aux primaires ont une opinion favorable de Biden.

UN Sondage de l’Université du Suffolk publié le 10 janvier, 64 pour cent des démocrates enregistrés dans l’État ont déclaré qu’ils prévoyaient d’écrire à Biden, contre 6 pour cent qui ont soutenu Phillips et 2 pour cent qui ont soutenu Williamson.

Les alliés de Biden ont fait valoir que le résultat de la primaire de mardi sous-estimerait son soutien global dans l’État, d’autant plus que de nombreux indépendants choisiront de voter lors de la primaire républicaine, plus compétitive. Le même sondage du Suffolk de début janvier a révélé que Biden devançait l’ancien président Trump dans le New Hampshire de 7 points de pourcentage lors d’une hypothétique confrontation aux élections générales.

« Joe Biden sera le candidat démocrate à la présidence. Notre campagne est axée sur la construction d’un appareil qui sera capable d’affronter n’importe quel républicain MAGA extrême que les républicains nommeront ici », a déclaré le directeur adjoint de la campagne, Quentin Fulks, sur Fox News.

“Le membre du Congrès du Minnesota a été très utile au président Biden, votant avec lui près de 99 pour cent du temps pour faire de vraies choses pour le peuple américain”, a ajouté Fulks. “Nous le remercions donc pour son service.”