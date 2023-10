Biden cherche des moyens de maintenir l’aide à l’Ukraine alors qu’il ne reste que quelques semaines avant que le financement ne soit épuisé

Les hauts responsables de l’administration Biden pensent en privé qu’il ne reste que quelques semaines avant un manque de compléments Le financement de l’Ukraine commence à devenir une préoccupation majeure sur le champ de bataille – un scénario qu’ils tentent d’éviter avec des avertissements publics et un discours majeur du président Joe Biden lui-même.

La course à la présidence de la Chambre déclenchée par l’éviction historique de Kevin McCarthy La décision de mardi laisse présager des conséquences potentiellement graves pour les efforts de Biden pour garantir le financement de l’Ukraine, laissant l’administration chercher des solutions.

Publiquement, les responsables se disent convaincus que la majorité des Américains – y compris au Congrès – soutiennent une aide durable à l’Ukraine. Pourtant, les manœuvres de cette semaine démontrent la crainte persistante d’un ralentissement prochain de l’aide américaine à Kiev. Biden a laissé entendre mercredi que les responsables de l’administration cherchaient des méthodes de contournement pour fournir une aide à l’Ukraine au cas où les demandes de financement de la Maison Blanche ne seraient pas satisfaites.

« Cela m’inquiète », a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé mercredi s’il était préoccupé par la fourniture à l’Ukraine de l’aide qu’il avait promise. « Mais je sais qu’une majorité de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis ont déclaré qu’ils soutenaient le financement de l’Ukraine. »

Les responsables de l’administration ont averti le Congrès qu’il devait approuver de toute urgence des fonds supplémentaires pour aider les efforts de guerre de l’Ukraine – « de toute évidence, le temps presse », a souligné un responsable.

Pourtant, sans même la possibilité de voter sur un nouveau président avant au moins la semaine prochaine – et sans aucune voie claire pour un vote sur une nouvelle aide à l’Ukraine après cela – les perspectives d’un nouveau programme d’aide à court terme semblent minces.

En privé, les responsables estiment qu’une période d’une semaine au cours de laquelle le Congrès fonctionnerait hypothétiquement sans président permanent de la Chambre – et ne serait pas en mesure de légiférer – ne serait pas très préoccupante en ce qui concerne le financement de l’Ukraine.

Beaucoup plus troublant, selon eux, serait si les législateurs commençaient à approcher la fin de la résolution continue adoptée récemment – ​​qui expire le 17 novembre – sans aucune perspective réaliste d’approuver un financement supplémentaire pour l’Ukraine.

Sentant l’urgence, Biden a déclaré mercredi aux journalistes qu’il prévoyait un discours exposant l’impératif d’un soutien continu à l’Ukraine.

« Je vais faire valoir qu’il est dans l’immense majorité des intérêts des États-Unis d’Amérique que l’Ukraine réussisse », a-t-il déclaré. Les responsables de la Maison Blanche n’ont fourni aucun autre détail sur le discours, notamment sur la date à laquelle Biden pourrait le prononcer.

Il a également déclaré aux journalistes : « Il existe un autre moyen par lequel nous pourrions trouver des financements » si le Congrès n’approuve pas une nouvelle aide, suggérant un effort pour trouver des solutions de contournement alors que les législateurs tardent à approuver l’aide. Ni le président ni ses collaborateurs n’ont voulu donner de détails sur les moyens alternatifs. Les responsables du Pentagone ont réitéré mercredi que le mécanisme le plus efficace pour soutenir l’Ukraine reste l’Autorité présidentielle de retrait, qui doit être reconstituée avec les fonds supplémentaires qui sont actuellement dans les limbes.

Pour l’instant, les responsables de la Maison Blanche surveillent de près la course à la présidence qui se déroule au Capitole, à la recherche de signes sur la façon dont le débat sur l’Ukraine pourrait se dérouler. Tout en restant publiquement muets sur les législateurs spécifiques envisageant le poste, les assistants ont suivi de près les lignes de division entre les Républicains sur la nécessité de fournir davantage d’aide.

Les principaux candidats au poste ont exprimé des positions différentes sur l’Ukraine. Un groupe pro-Kiev qui évalue les législateurs républicains en fonction de leur soutien à l’Ukraine a attribué une note B au représentant Steve Scalise de Louisiane, qui a voté pour les précédents programmes d’aide. Il a attribué au représentant de l’Ohio, Jim Jordan, la note F, la note la plus basse, soulignant ses votes précédents contre le financement de l’Ukraine.

La Jordanie, qui a annoncé mercredi sa candidature à la présidence, s’est déclarée opposée à un nouveau programme d’aide à l’Ukraine.

« Je suis contre cela », a-t-il déclaré à Manu Raju de CNN lorsqu’on lui a demandé s’il présenterait un paquet concernant l’Ukraine s’il était élu président.

Pendant des mois, les hauts responsables de l’administration ont exprimé leur confiance dans le fait que le nouveau financement de l’Ukraine serait finalement approuvé par la Chambre républicaine, malgré les protestations de plusieurs conservateurs. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a prédit un processus de « va-et-vient » parmi les républicains avant qu’émerge finalement un « fort soutien bipartisan pour continuer à financer l’Ukraine ».

Cet été, Biden a demandé un financement supplémentaire de 24 milliards de dollars pour l’Ukraine, en plus des centaines de milliards déjà approuvés pour l’aide américaine. La mesure provisoire adoptée le week-end dernier ne prévoyait aucun nouveau financement pour l’Ukraine.

Alors que les législateurs se préparent à une nouvelle bataille pour le financement du gouvernement, les appels se multiplient dans les deux chambres et dans les deux partis pour que la Maison Blanche envoie au Congrès un projet de loi de financement supplémentaire unique pour l’Ukraine qui prendrait le financement américain pour la guerre en Ukraine jusqu’en 2024 et au-delà des élections. , ont déclaré à CNN deux hauts collaborateurs républicains du Congrès.

La facture recherchée, selon les collaborateurs, s’élèverait à plusieurs dizaines de milliards de dollars – bien plus que les 24 milliards de dollars demandés par la Maison Blanche en août. Cet argument a été avancé à la fois en privé à la Maison Blanche, a déclaré l’un des collaborateurs, mais aussi publiquement.

Dimanche, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré à CBS News : « Je suis inquiet pour l’année prochaine, nous allons produire au Sénat américain, l’Ukraine finançant 60 (milliards) de dollars ou 70 milliards de dollars, et non 24, pour les faire passer l’année prochaine. »

Lors de conversations avec leurs homologues européens, les responsables américains ont cherché à les rassurer sur le fait qu’ils travaillaient activement avec le Congrès pour accorder une nouvelle aide à l’Ukraine, selon des sources proches du dossier.

Les responsables de l’administration craignent qu’un retard prolongé dans l’octroi de nouveaux financements à l’Ukraine puisse amener d’autres pays à renoncer à leur propre soutien, compte tenu des pressions politiques similaires ressenties par d’autres dirigeants mondiaux.

Si les doutes persistent quant au financement américain et que celui-ci ralentit, des fissures apparaîtront parmi les partisans européens de l’Ukraine, a déclaré à CNN un ambassadeur européen à Washington, avertissant que les forces anti-ukrainiennes en Europe « relèveraient la tête ».

Cette instabilité alimente la perception russe selon laquelle elle peut attendre que l’Occident s’en aille, a ajouté l’ambassadeur, et que des divisions vont se former. L’attitude est la suivante : « tu es faible, si on te teste, tu vas cligner des yeux ».

Mardi, lors d’un appel téléphonique conjoint avec plusieurs alliés de l’OTAN, Biden a cherché à les rassurer sur l’engagement américain soutenu envers l’Ukraine.

« (J’ai) fait valoir que je savais que la majorité du peuple américain soutenait toujours l’Ukraine et que la majorité des membres du Congrès, tant démocrates que républicains, la soutenaient », a déclaré Biden mercredi.

Pourtant, les assurances précédemment fournies à Biden par McCarthy concernant l’aide à l’Ukraine ont été brouillées par son départ de la direction du GOP.

« Quel que soit le nouvel orateur, je suis sûr que cela aura un impact significatif sur la forme du soutien supplémentaire à l’Ukraine. Et nous devrons trouver comment rassembler une coalition pour faire adopter quelque chose là-bas », a déclaré aux journalistes le sénateur John Thune, le républicain n°2 au Sénat.

Le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut, a exprimé des inquiétudes similaires concernant l’aide à l’Ukraine.

«Je suis profondément inquiet. Il y a urgence et nous devons avancer quoi qu’il en coûte. Et la sécurité des frontières est certainement sur la table. Nous devons avancer avec le sentiment réel que le temps ne joue pas en notre faveur. Il y a urgence », a-t-il déclaré à CNN.

Cette incertitude a ébranlé les responsables ukrainiens qui craignent depuis longtemps un ralentissement du soutien international.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait la fin du soutien militaire américain, l’ambassadrice d’Ukraine à Washington a déclaré à CNN : « Bien sûr, cela nous inquiète même si cela est retardé. »

« Nous [are] Nous dépendons à 100 % de nos amis et alliés », a déclaré l’ambassadrice Oksana Markarova. « Tout ce dont nous avons besoin, comme l’a dit un jour Winston Churchill, ce sont des outils. Donnez-nous les outils et nous terminerons le travail.

Un autre responsable ukrainien s’est dit convaincu que cela finirait par aboutir.

« Je ne panique pas, je crois toujours que cela va être réglé », a déclaré le responsable à CNN, soulignant que le Pentagone avait déclaré mardi qu’il restait encore plus de 5 milliards de dollars d’équipements militaires à verser à l’Ukraine par l’Autorité présidentielle de retrait.

« Nous croyons en la démocratie américaine », a déclaré le responsable.

