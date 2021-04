WASHINGTON – Le président Joe Biden appelle le Congrès à augmenter les impôts des riches Américains pour la première fois en près d’une décennie afin de l’aider à financer son ambitieux plan de 1,8 billion de dollars visant à soulager les familles et à remodeler l’économie américaine.

Le plan américain pour les familles de Biden, qui propose d’investir des milliards de dollars dans la garde d’enfants, les congés familiaux payés et l’éducation, doublerait presque l’impôt sur les plus-values ​​à 39,6% pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars par an. Le taux actuel est de 20%.

Le paquet appelle également à augmenter le taux marginal le plus élevé de revenu fiscal à 39,5%, contre 37% actuellement en vigueur depuis une loi de réforme fiscale que les républicains du Congrès ont adoptée par le Congrès en 2017. La proposition de Biden rétablira le taux d’imposition à la niveau auquel il était avant la loi de réforme fiscale.

En plus d’augmenter les impôts des riches, la proposition étend également un certain nombre de crédits d’impôt qui, selon l’administration, fournissent un allégement nécessaire aux familles à revenu faible ou moyen.

Biden devrait exposer sa vision de la proposition fiscale et de dépenses lors d’un discours mercredi soir devant une session conjointe du Congrès, son premier discours devant le corps législatif depuis qu’il est devenu président.

Un haut responsable de l’administration qui a décrit mardi les détails du paquet pour les journalistes a déclaré que le plan ferait en sorte que les riches Américains paient les impôts qu’ils doivent et tiendrait compte de la promesse électorale de Biden selon laquelle personne ne gagnant moins de 400000 dollars par an ne verrait ses impôts augmenter. .

Le plan américain pour les familles est le compagnon d’un paquet d’infrastructures et d’emplois de 2,3 billions de dollars, surnommé le plan américain pour l’emploi, que Biden a proposé plus tôt ce mois-ci. Entre le paquet d’emploi et le plan pour les familles, Biden cherche à dépenser plus de 4000 milliards de dollars – un chiffre qu’il qualifie d’investissement unique pour restructurer l’économie américaine.

Mais faire passer la proposition au Congrès pourrait être le plus grand défi de la nouvelle présidence de Biden. Les démocrates détiennent de petites majorités à la Chambre et au Sénat, ce qui leur donne peu de marge de manœuvre politique face à ce qui devrait être une forte opposition du GOP au plan.

Si les législateurs ont d’autres idées sur la façon de payer le paquet, Biden « est disposé à les entendre », a déclaré le haut responsable de l’administration. Mais, a déclaré le responsable, Biden estime que les questions d’équité fiscale et de s’assurer que les gens paient les impôts qu’ils doivent sont «fondamentaux et nécessaires».

S’il est approuvé, le paquet marquerait la première augmentation fiscale globale des Américains depuis 2013, lorsque le président de l’époque, Barack Obama, a autorisé l’expiration des réductions d’impôts antérieures pour les riches.

Les propositions fiscales que Biden fait valoir dans le cadre de son paquet infrastructure et emplois et sa proposition de plan américain pour les familles élimineraient les réductions d’impôts que l’ancien président Donald Trump et les républicains du Congrès ont introduites dans la loi en 2017. Les républicains ont déjà soulevé des objections aux augmentations d’impôts destinées à payer. Le plan de Biden.

Dans le cadre du plan infrastructures et emplois, le taux d’imposition des sociétés passerait de 21% à 28%.

Le paquet distinct destiné à bénéficier aux familles permettrait de combler un certain nombre de lacunes de longue date que l’administration soutient que les récompenses récompensent la richesse plutôt que le travail et aggraveraient les disparités raciales en matière de revenus et de richesse.

Par exemple, la législation fiscale actuelle permet aux Américains fortunés d’éviter les impôts sur les gains en capital accumulés en les conservant jusqu’à leur décès, puis en les transférant à leurs héritiers en franchise d’impôt.

Le plan de Biden comblera cette échappatoire, mettant fin à la pratique de la soi-disant «intensification» de la base de gains supérieurs à 1 million de dollars. Le changement est conçu pour que les entreprises et les fermes familiales soient protégées et n’aient pas à payer les impôts lorsqu’elles sont données aux héritiers, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Biden propose également de donner à l’Internal Revenue Service des ressources et une autorité supplémentaires au cours des 10 prochaines années pour aider à lutter contre l’évasion fiscale des riches contribuables, des grandes entreprises, des entreprises et des successions. L’administration estime que l’intensification de l’application des impôts rapporterait 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

En plus d’augmenter les impôts des riches, le plan de Biden prévoit d’étendre les crédits d’impôt qui profitent aux familles à revenu faible et moyen.

Un crédit d’impôt pour enfants élargi dans le cadre d’un programme d’allégement COVID de 1,9 billion de dollars approuvé en mars serait prolongé jusqu’en 2025. La facture COVID a fait passer le crédit de 2000 $ par enfant à 3000 $ pour chaque enfant de 6 ans et plus et à 3600 $ pour les enfants de moins de 6 ans. .

Les crédits d’impôt que les familles peuvent utiliser pour réduire les primes d’assurance maladie en vertu de la Loi sur les soins abordables et une extension temporaire du crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge qui peut être appliqué à la garde d’enfants pour les enfants de moins de 13 ans seraient prolongés de façon permanente selon la proposition de Biden.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.