Biden cherche à plafonner les prix du pétrole russe au milieu des craintes d’un choc gazier

La proposition de l’administration Biden n’affecterait pas l’interdiction européenne, mais elle atténuerait certaines des autres restrictions – mais seulement si le pétrole russe transporté n’est pas vendu à un prix supérieur à un prix fixé par les États-Unis et leurs alliés. Cela permettrait à Moscou de continuer à acheminer du pétrole vers le reste du monde. Le pétrole qui coule actuellement vers la France ou l’Allemagne irait ailleurs – Amérique centrale, Afrique ou même Chine et Inde – et la Russie devrait le vendre au rabais.

8 signes que l’économie s’essouffle Carte 1 sur 9 Perspectives inquiétantes. Dans un contexte d’inflation élevée persistante, de hausse des prix à la consommation et de baisse des dépenses, l’économie américaine montre des signes clairs de ralentissement, alimentant les inquiétudes quant à une éventuelle récession. Voici huit autres mesures signalant des problèmes à venir : La confiance des consommateurs. En juin, l’enquête de l’Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs a atteint son plus bas niveau en 70 ans d’histoire, près de la moitié des personnes interrogées affirmant que l’inflation érode leur niveau de vie. Le marché du logement. La demande de biens immobiliers a diminué et la construction de nouvelles maisons ralentit. Ces tendances pourraient se poursuivre avec la hausse des taux d’intérêt et les sociétés immobilières, dont Compass et Redfin, ont licencié des employés en prévision d’un ralentissement du marché du logement. Cuivre. Un produit considéré par les analystes comme une mesure du sentiment à l’égard de l’économie mondiale – en raison de son utilisation généralisée dans les bâtiments, les voitures et d’autres produits – le cuivre a baissé de plus de 20% depuis janvier, atteignant un creux de 17 mois le 1er juillet. Pétrole. Les prix du brut sont en hausse cette année, en partie à cause des contraintes d’approvisionnement résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais ils ont récemment commencé à vaciller alors que les investisseurs s’inquiètent de la croissance. Le marché obligataire. Les taux d’intérêt à long terme des obligations d’État sont tombés en dessous des taux à court terme, un événement inhabituel que les commerçants appellent une inversion de la courbe des taux. Cela suggère que les investisseurs obligataires s’attendent à un ralentissement économique.

Certains économistes et experts de l’industrie pétrolière doutent que le plan fonctionne, soit comme moyen de réduire les revenus du Kremlin, soit de faire baisser les prix à la pompe. Ils avertissent que le plan pourrait principalement enrichir les raffineurs de pétrole et pourrait être mûr pour l’évasion de la Russie et de ses alliés. Moscou pourrait refuser de vendre au prix plafonné.

La secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, prévoit de faire pression pour obtenir plus de soutien pour le plafond lorsqu’elle rencontrera ses collègues ministres des Finances du Groupe des 20 nations – dont la Russie – en Asie la semaine prochaine. La délégation américaine n’aura aucun contact avec les Russes, a déclaré un responsable du Trésor.

Mais même certains sceptiques disent que le plafonnement des prix pourrait, à tout le moins, maintenir suffisamment de pétrole russe pompé pour éviter une flambée des prix déclenchant la récession.

Les responsables de l’administration disent en privé qu’il y a des signes sur les marchés pétroliers que même à ses débuts, la proposition de plafonnement contribue déjà à rassurer les commerçants sur le fait que le monde pourrait éviter de perdre brusquement des millions de barils de pétrole russe par jour à la fin de l’année.

D’autres responsables de l’administration ont plaidé en faveur du plafond des appels vidéo transatlantiques et des réunions en personne dans les capitales européennes comme Bruxelles et Londres. Ils insistent sur les risques de récession lors de pourparlers avec d’autres pays, des assureurs privés et une foule d’autres responsables sur la façon de structurer et de mettre en œuvre le plan de plafonnement des prix, que les dirigeants du Groupe des 7 nations ont approuvé en principe la semaine dernière lors d’une réunion à les Alpes allemandes.