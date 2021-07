Après avoir raté son objectif du 4 juillet pour les vaccinations contre le Covid-19, le président Joe Biden prévoit d’intensifier ses efforts pour faire vacciner davantage d’Américains en envoyant des agents de santé publique « de porte à porte ».

« Maintenant, nous devons nous rendre communauté par communauté, quartier par quartier et, souvent, faire du porte-à-porte – littéralement frapper aux portes – pour obtenir de l’aide aux personnes restantes protégées contre le virus. » Biden a déclaré aux journalistes mardi, ajoutant que le coronavirus « équipes d’intervention d’urgence » seraient également mobilisés pour lutter contre de nouvelles flambées chez les non vaccinés.

BIDEN : « Maintenant, nous devons aller de communauté en communauté, de quartier en quartier, et souvent de porte à porte – littéralement frapper aux portes » pour faire vacciner les gens. pic.twitter.com/VQusdjG30A – Benny (@bennyjohnson) 6 juillet 2021

L’administration de Biden vise à faire des efforts plus localisés, en particulier dans les zones où les taux de vaccination sont relativement faibles, pour faire passer les vaccins à plus de personnes. Par exemple, il s’associera avec les pharmacies locales et les médecins de famille pour promouvoir les vaccins Covid-19, et il améliorera l’accès aux injections dans les cabinets de pédiatrie.

« Alors que nous nous éloignons de ces sites de vaccination de masse centralisés…, nous allons mettre encore plus l’accent sur la vaccination dans votre communauté, près de chez vous, dans un endroit que vous connaissez déjà. » dit Biden.

La nouvelle initiative intervient après que Biden n’a pas atteint son objectif de faire vacciner 70% des adultes américains avant le jour de l’indépendance. Environ 67% des adultes américains ont pris au moins une dose, ce qui signifie que le président démocrate a raté son objectif d’environ 8 millions de personnes, selon les données du CDC.





Aussi sur rt.com

Biden dit que » se faire vacciner est la chose la plus patriotique que vous puissiez faire » dans un discours marquant le 4 juillet







Bien que Biden n’ait pas précisé comment les interactions de porte à porte se dérouleraient, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré plus tôt mardi que l’objectif serait de s’assurer que les gens « ont les informations dont ils ont besoin sur la sécurité et l’accessibilité du vaccin. »

Il n’est pas clair si cela signifierait envoyer des agents dans chaque foyer ou déterminer d’une manière ou d’une autre quelles maisons ont des résidents non vaccinés. Les critiques ont déclaré qu’un tel programme pourrait violer les droits à la vie privée et conduire à d’autres abus ou conflits.

« Ouais, alors qu’est-ce que cela signifie ? » a demandé l’auteur Alex Berenson sur Twitter. « Les stormtroopers – je veux dire, les sympathiques professionnels de la santé publique – auront-ils des données individuelles au niveau des ménages sur qui a été vacciné ? Je demanderais à oncle Joe, mais il est occupé à commander des glaces.

Ouais, alors qu’est-ce que ça veut dire ? Les stormtroopers, je veux dire les sympathiques professionnels de la santé publique, auront-ils des données individuelles/ménagères sur qui a été vacciné ? Je demanderais à Oncle Joe mais il est occupé à commander des glaces https://t.co/HFbxxEhUcv – Alex Berenson (@AlexBerenson) 6 juillet 2021

Biden a cependant offert plus de détails sur le « équipes d’intervention d’urgence », notant qu’ils seraient composés de « experts » d’un certain nombre d’agences fédérales, dont la FEMA et le CDC. Ils aideront les États à « prévenir, détecter et répondre à la propagation de la variante Delta parmi les personnes non vaccinées dans les communautés à faible taux de vaccination », il a dit.

Auto-décrit « accro aux nouvelles » Erik Sykes a souligné que si l’ancien président Donald Trump avait suggéré le programme de « porte-à-porte », « Twitter n’aurait littéralement pas la bande passante pour pouvoir afficher le volume élevé de références à Hitler. »

Si Trump avait suggéré cela, Twitter n’aurait littéralement pas la bande passante pour pouvoir afficher le volume élevé de références à Hitler. – Eric Sykes (@ConsiderEric) 6 juillet 2021

Le candidat au Congrès de Floride, Lavern Spicer, a réagi de la même manière en disant : « Envoyer la Gestapo de Joe Biden en porte-à-porte pour vérifier les Américains non vaccinés est vraiment une recette pour un désastre. »

Envoyer la Gestapo de Joe Biden en porte-à-porte pour vérifier les Américains non vaccinés est vraiment une recette pour un désastre. – Lavern Spicer (@lavern_spicer) 6 juillet 2021

Un autre commentateur mentionné que bien qu’il ait été vacciné et n’ait eu aucun effet secondaire, il a trouvé le plan de Biden troublant. « Ce que suggère le président n’est-il pas une violation incroyable du droit à la vie privée ?

Le militant conservateur David Bozell, président de ForAmerica, a qualifié le programme de « contrôles des vaccins en porte-à-porte » et a dit que si les républicains ne l’empêchent pas d’aller de l’avant, « ils méritent de perdre toutes les élections d’ici à l’éternité. »

Si les républicains n’arrêtent pas le financement des contrôles de vaccins porte-à-porte, ils méritent de perdre toutes les élections d’ici à l’éternité. — David Bozell (@DavidBozell) 6 juillet 2021

Les commentaires de Biden ont rappelé aux autres observateurs une célèbre déclaration de l’ancien président Ronald Reagan : « Les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont : je viens du gouvernement et je suis là pour vous aider.

BIDEN : « Nous devons aller communauté par communauté, quartier par quartier, et souvent du porte-à-porte, littéralement frapper aux portes… » REAGAN : « Les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont : Je suis du gouvernement et je suis là pour aider. » pic.twitter.com/QMtzAmQxiW – Voix des femmes indépendantes (@IWV) 6 juillet 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !