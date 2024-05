Biden cherche à contrer l’influence de la Chine en déroulant le tapis rouge au Kenya

Washington

Quand Le président kenyan William Ruto Atterri à Pékin il y a sept mois, il a été accueilli sur le tarmac par un tapis rouge et des cordons de troupes chinoises au garde-à-vous. Parmi les objectifs de sa visite d’État de trois jours en octobre : obtenir 1 milliard de dollars supplémentaires de prêts de la Chine pour aider à mener à bien des projets d’infrastructure.

Mercredi, quand il est arrivé à Joint Base Andrews pour commencer une autre visite d’Étatt – cette fois à Washington – il a retrouvé un tapis rouge et des troupes. Cette fois, cependant, une émissaire spéciale a été envoyée pour accueillir son avion : la première dame, le Dr Jill Biden.

Le président Joe Biden s’appuie cette semaine sur les plus hauts atours de la diplomatie américaine pour renforcer les liens avec ce pays d’Afrique de l’Est, notamment en désignant le Kenya comme un allié majeur non membre de l’OTAN – le premier en Afrique subsaharienne – et en organisant un dîner d’État au coucher du soleil sur la rivière Blanche. Pelouse sud de la maison.

Biden a fait l’éloge de son homologue kenyan, notamment pour le leadership du Kenya dans « une initiative historique d’industrialisation verte de l’Afrique », en accueillant Ruto à la Maison Blanche pour la visite.

« Ensemble, les États-Unis et le Kenya s’efforcent de relever les défis qui comptent le plus pour la vie de nos peuples : la sécurité sanitaire, la sécurité économique, la cybersécurité et la sécurité climatique », a-t-il déclaré. « M. Monsieur le Président, votre leadership audacieux sur ce front a été important et particulièrement impactant.

Au-dessus de ce faste se profile le rôle croissant de la Chine en Afrique, qui est devenue un terrain d’essai central pour les deux plus grandes économies du monde alors qu’elles luttent pour leur influence économique et géopolitique.

Les hauts responsables de l’administration reconnaissent qu’un facteur central dans la programmation d’une visite d’État au Kenya était le désir de contrer l’influence et l’influence financière de la Chine sur le continent africain, qui a dépassé les États-Unis en termes d’investissements directs.

Depuis des décennies, la Chine accorde des prêts à taux d’intérêt élevés aux pays africains à faible revenu pour les aider à financer le développement de projets nationaux, y compris certains projets d’infrastructure phares de l’initiative chinoise la Ceinture et la Route. Parmi ceux-ci : Une ligne ferroviaire à grande vitesse de Nairobi à Mombasa que le gouvernement kenyan a financé avec des milliards de prêts auprès des banques d’État chinoises.

De 2000 à 2022, Pékin a prêté 170 milliards de dollars aux pays africains – dont 6,7 milliards de dollars au Kenya – pour financer ces initiatives, selon l’université de Boston. Base de données des prêts chinois à l’Afrique. Ces prêts ont imposé à l’Afrique une dette coûteuse que les pays sont de moins en moins en mesure de rembourser, ce qui a conduit de nombreux pays à demander un allégement à leurs prêteurs souverains.

Aujourd’hui, les pays africains sont confrontés au choix entre assurer le service de leur dette et promouvoir leur développement.

«C’est une situation difficile pour eux», a déclaré un haut responsable américain. « Nous aimerions qu’ils soient capables de réaliser leurs propres ambitions. »

Au cours de la visite d’État, les États-Unis et le Kenya devraient annoncer la « Vision Nairobi-Washington », appelant les pays créanciers – et probablement la Chine en particulier – à fournir des subventions, un soutien budgétaire et une suspension de la dette pour aider à alléger le fardeau.

Ruto, quant à lui, a appelé les dirigeants africains à s’appuyer davantage sur les pays occidentaux et sur les prêts à faible taux d’intérêt de la Banque mondiale pour financer leur développement.

« Il y a une véritable lassitude de la Chine en Afrique », a déclaré un ancien haut responsable de l’administration. « L’administration y voit une ouverture. »

Et les États-Unis ont déjà commencé à s’ouvrir à cette ouverture. Lors du sommet du Groupe des 20 l’année dernière, les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé qu’ils soutiendraient la construction d’un corridor ferroviaire reliant l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie, qui faciliterait le transit des minéraux essentiels de la région vers l’Ouest.

Lors de ses rencontres avec Biden, Ruto a cherché à mettre en avant le Kenya – et le continent africain dans son ensemble – comme une région méritant d’être investie. Lors d’une réunion de PDG mercredi à la Maison Blanche, il a déclaré à son homologue américain que les vieilles perceptions du continent étaient en train de changer.

« Vous ne considérez plus l’Afrique comme un lieu de guerre et de destruction plutôt que comme une opportunité, et nous concrétisons cela », a déclaré Ruto au président lors de la réunion, selon un haut responsable de l’administration américaine qui a paraphrasé la remarque du dirigeant.

Toutefois, la visite de Ruto à Washington intervient à un moment d’instabilité politique dans de nombreux pays africains. Les coups d’État militaires de l’année dernière ont renversé des gouvernements et mis en évidence un État de droit fragile, tandis que les alliés traditionnels des États-Unis sur le continent ont démontré une nouvelle volonté de rompre avec les États-Unis. L’un des objectifs de la visite d’État de jeudi est de démontrer la capacité des démocraties – comme celle du Kenya – à répondre aux attentes de leur population.

Biden, qui a accueilli les dirigeants africains à la Maison Blanche pour un sommet plus tôt dans son mandat, est depuis lors rongé par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Depuis le rassemblement de décembre 2022, au cours duquel il s’est déclaré « à fond » sur l’Afrique, il n’a accueilli qu’un seul dirigeant africain pour des entretiens à la Maison Blanche : le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço.

« Ce n’est un secret pour personne que beaucoup de choses se sont passées dans le monde au cours de la dernière année et demie », a déclaré cette semaine un haut responsable de l’administration, désignant le flot de secrétaires de cabinet et d’autres hauts responsables de l’administration qui se sont rendus en Afrique comme un signe de la L’engagement de l’équipe Biden.

Pourtant, la recrudescence des conflits étrangers a empêché Biden lui-même d’effectuer une visite, ce qu’il s’était engagé à faire moins d’un an après le sommet. Il a toujours l’intention de se rendre en Afrique en tant que président, a déclaré mercredi à la presse son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, sans toutefois pouvoir préciser quand.

Biden a déclaré en accueillant Ruto à la Maison Blanche mercredi qu’il prévoyait de se rendre en Afrique l’année prochaine – après, espère-t-il, avoir été réélu.

« Je prévois d’y aller en février », a déclaré Biden aux journalistes. Il n’était pas clair si Biden plaisantait ; il a ensuite demandé en quoi les questions sur ses projets de voyage étaient « pertinentes ».

Qu’il soit pertinent ou non, un voyage présidentiel en Afrique n’interviendrait qu’après la visite du président chinois Xi Jinping sur le continent l’année dernière pour des entretiens avec les dirigeants des économies émergentes des BRICS.

Les conseillers affirment que Biden reste déterminé à concentrer l’attention sur l’Afrique, en particulier dans un contexte de lutte pour l’influence stratégique de la Russie et de la Chine. La comparaison avec l’ancien président Donald Trump – qui a qualifié en privé certains pays africains de « merdes » et qui ne s’est jamais rendu lui-même en Afrique lorsqu’il était au pouvoir – n’échappe pas non plus aux collaborateurs de Biden.

La visite d’État de jeudi à Washington sera la première d’un dirigeant africain depuis 2008.

« Nous pensons que ce qui sera présenté aujourd’hui, ce ne sont pas des questions sur l’engagement des États-Unis, mais des réponses que les États-Unis apportent réellement à l’Afrique, au peuple africain – dans ce cas, au pays du Kenya, mais aussi avec le Kenya pour l’ensemble du continent. « , a déclaré Sullivan mercredi.

En choisissant le Kenya pour la visite d’État de jeudi, Biden et son équipe indiquent qu’ils considèrent Ruto et son pays comme l’un des alliés les plus essentiels des États-Unis dans une région où les allégeances à l’égard de Washington ont changé.

Le Kenya est un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre les militants d’Al-Shabab en Somalie voisine et a rejoint plus tôt cette année une coalition internationale dirigée par les États-Unis destinée à repousser les attaques sur les voies maritimes de la mer Rouge par les rebelles Houthis au Yémen.

« Partout dans le monde, le Kenya et l’Amérique sont également unis contre le terrorisme de l’Etat islamique et d’Al-Shabaab, qu’ils continuent de perpétrer en Afrique de l’Est, contre l’agression que la Russie inflige à l’Ukraine, contre la violence qui a renversé trop de démocraties dans les deux pays. nos régions », a déclaré Biden jeudi en accueillant Ruto à la Maison Blanche.

Le Kenya se prépare également à déployer 1 000 policiers paramilitaires en Haïti pour tenter de réprimer la violence des gangs, une mission largement financée par les États-Unis.

Cette semaine, une délégation de « l’état-major » kenyan est arrivée en Haïti, selon une source policière du pays, avant la force multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya. La délégation devait évaluer cette semaine si les équipements et les installations pour les forces de police étrangères sont prêts – une évaluation qui sera décisive pour déterminer un calendrier de déploiement, a déclaré à CNN une source au courant des préparatifs.

Malgré le fort soutien des États-Unis et d’autres puissances régionales, la mission est embourbée dans l’incertitude et les contestations juridiques depuis des mois. Il a été encore retardé suite à la démission de l’ancien Premier ministre haïtien Ariel Henry en mars, jusqu’à la création d’un conseil de gouvernement de transition.

« Ce n’est pas quelque chose qui est une ligne complètement droite. Il s’agit d’un environnement opérationnel pour le moins dynamique en Haïti, et cela nécessitera une approche adaptative et flexible, mais guidée par certaines fonctions et opérations essentielles », a déclaré Sullivan aux journalistes à la Maison Blanche mercredi.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires jeudi.