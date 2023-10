Biden cherche à combler la faille souterraine de la Chine pour recevoir des puces américaines

Le président Joe Biden envisagerait une nouvelle mesure qui espère bloquer le petit nombre de puces américaines qui continuent d’acheminer vers la Chine, malgré une interdiction d’exportation, selon Reuters Vendredi. Une règle américaine restreignant l’exportation de puces avancées vers la Chine a été révisée cette semaine et est entrée en vigueur hier. examen final.

Pourquoi interdire TikTok ne protégera pas notre vie privée

L’année dernière, l’administration Biden a imposé des contrôles drastiques à l’exportation pour couper la Chine des puces capables de construire de grands modèles linguistiques, dans le but de freiner les avancées techniques et militaires de Pékin. Cependant, les puces NVIDIA haut de gamme peuvent toujours être achetées au tristement célèbre Zone électronique de Huaqiangbei à Shenzen, en Chine, selon le rapport.

À l’intérieur du centre commercial Huaqiangbei. Photo: Vernon Yuen (Getty Images)

Les vendeurs chinois acquièrent principalement les puces de deux manières : en les important via les pays asiatiques voisins tels que l’Inde, Taiwan et Singapour, ou en achetant le surplus de puces vendues aux entreprises américaines. La nouvelle règle de l’administration Biden espère bloquer ces voies, mais on ne sait pas clairement comment.

La quantité de puces vendues par ces fournisseurs locaux n’est probablement pas suffisante pour produire de zéro de grands modèles de langage sophistiqués, mais ils peuvent améliorer les centres de données chinois et exécuter des tâches complexes d’apprentissage automatique.

Pendant ce temps, les États-Unis ont prolongé la dérogation accordée à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour la fourniture d’équipements américains de fabrication de puces à ses usines chinoises, a déclaré le ministre taïwanais des Affaires économiques, Wang Mei-hua. annoncé Vendredi. Les décisions sont sans aucun doute liées, alors que l’administration Biden marche sur la corde raide géopolitique du blocage de l’accès de la Chine aux puces et de l’apaisement de l’entreprise de semi-conducteurs la plus avancée au monde. TSMC continue de construire l’une des plus grandes usines de semi-conducteurs au monde en Arizona, dans l’espoir d’accélérer la production de puces aux États-Unis.

Il semblerait qu’une annonce du nouveau blocus des puces pourrait être attendue dès aujourd’hui, ou au moins avant la réunion de Biden en novembre avec le président Xi, ont indiqué des sources. Le praticien du commerce.