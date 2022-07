Biden cherche 37 milliards de dollars pour lutter contre le crime et embauche plus de policiers

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden propose de dépenser environ 37 milliards de dollars pour combattre et prévenir le crime, dont 13 milliards de dollars pour aider les communautés à embaucher et à former 100 000 policiers sur cinq ans.

Biden présentera jeudi son programme anti-crime lors d’une visite à l’Université Wilkes de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Le président démocrate demandera l’argent au Congrès dans le cadre de sa dernière proposition de budget, selon de hauts responsables de l’administration qui ont prévisualisé le plan sous couvert d’anonymat avant l’annonce officielle.

Les républicains tentent de gagner du poids lors des élections de mi-mandat de novembre en décrivant les démocrates comme peu disposés à affronter les problèmes de criminalité.

Dans le cadre des plans de Biden, 3 milliards de dollars seraient destinés à éliminer les arriérés judiciaires et à résoudre les affaires impliquant des meurtres et des armes à feu. Le président souhaite également utiliser 15 milliards de dollars pour créer un programme de subventions qui financerait des idées pour prévenir les crimes violents ou créer une réponse de santé publique aux incidents de non-violence, visant à réduire le fardeau des forces de l’ordre.

Les 5 milliards de dollars restants soutiendraient des programmes destinés à arrêter la violence avant qu’elle ne se produise.

Après avoir pris la parole à Wilkes-Barre, Biden doit assister à une collecte de fonds pour le Comité national démocrate à Philadelphie. Ensuite, il devrait passer un long week-end à Wilmington, Delaware.

Chris Megerian, Associated Press