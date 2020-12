« En ce moment, les gens dorment à l’extérieur des points d’entrée pour maintenir une place en ligne et c’est quand nous avons une crise de santé publique. Une situation terrible », a déclaré un responsable de la transition de Biden. « Le plan est de s’associer avec des organisations au Mexique. pour nous assurer que nous collaborons et traitons efficacement les personnes qui attendent de se présenter dans les ports. «

Leur plan est différent du comptage parce que l’intention est d’augmenter le traitement à la frontière et de donner la priorité à ceux qui ont le plus besoin de protection, a déclaré un responsable de la transition de Biden. Les immigrés les plus vulnérables seraient identifiés avec l’aide d’ONG sur le terrain.

Un responsable de la transition de Biden a déclaré que l’administration avait l’intention de mettre fin au comptage, qui a commencé sous l’administration Obama, car il limite artificiellement la capacité, réduit l’accès au système d’immigration du pays et dissuade les immigrants de rechercher une protection aux États-Unis. En octobre, un rapport du Bureau de l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure a révélé que les autorités américaines qui avaient renvoyé des demandeurs d’asile aux postes frontaliers officiels avaient dit aux immigrants qu’ils n’avaient pas d’espace pour les traiter, qu’ils le puissent ou non.

Les sévères restrictions imposées aux immigrants par l’administration Trump – et tous les changements de politique, de personnel et de logistique qui en découlent – signifient que le système devra être remis en place avec soin, a déclaré un responsable de la transition de Biden.

« L’objectif est de changer la façon dont les gens sont accueillis à la frontière, de rendre le processus plus efficace, de le rendre plus juste, de le rendre plus humain », a déclaré un responsable de la transition de Biden. «Cela signifie permettre aux agents d’asile de statuer sur les demandes afin que les demandeurs d’asile ne soient pas bloqués dans les procédures judiciaires pendant des années.

Les responsables de la transition ont cependant discuté des plans visant à modifier les procédures pour les demandeurs d’asile à la frontière sud. L’administration entrante a déclaré qu’elle souhaitait identifier les immigrants les plus vulnérables et traiter leurs demandes en premier – plutôt que sur la base du premier arrivé, premier servi.

L’administration entrante du président élu Joe Biden a averti mardi que tout changement transformationnel du système d’immigration ne se produirait pas du jour au lendemain, essayant de tempérer les attentes selon lesquelles un démocrate à la Maison-Blanche allait rapidement démanteler les années de politiques radicales et chaotiques de l’administration Trump.

La conversation avec les journalistes a eu lieu un jour après que Susan Rice, le choix de Biden pour diriger le Conseil de politique intérieure, et Jake Sullivan, son choix pour le conseiller à la sécurité nationale, ont déclaré à l’agence de presse espagnole EFE qu’il faudrait des mois pour rétablir complètement le traitement des demandes d’asile à la frontière.

« La capacité de traitement à la frontière n’est pas comme une lumière que vous pouvez simplement allumer et éteindre », a déclaré Rice à EFE. « Les migrants et les demandeurs d’asile ne devraient absolument pas croire ceux de la région qui colportent l’idée que la frontière sera soudainement complètement ouverte pour traiter tout le monde le premier jour.

Rice a déclaré que l’administration Biden s’attaquerait aux causes profondes de la migration, en travaillant avec la société civile, le secteur privé, les gouvernements et les partenaires internationaux. L’administration a déclaré qu’elle espérait mettre en œuvre un plan quadriennal de 4 milliards de dollars pour lutter contre la corruption, renforcer la sécurité et favoriser la prospérité dans les régions que les gens fuient.

« Nous savons que la plupart des gens ne choisiront pas de quitter leur pays et de risquer leur vie et celle de leur famille à moins que les conditions à la maison ne soient potentiellement plus dangereuses que la migration », a déclaré Rice à EFE.

Un autre plan consiste à élargir les voies légales de migration qui permettent aux gens de demander la réinstallation des réfugiés, les travailleurs temporaires et d’autres programmes basés sur l’emploi à partir de l’hémisphère occidental, y compris au Guatemala, au Honduras et au Salvador.

Sullivan a déclaré que l’administration Biden ne mettrait pas immédiatement fin aux protocoles de protection des migrants (MPP) de Trump, qui obligent les immigrants à attendre au Mexique pendant que leurs dossiers d’immigration aux États-Unis sont terminés. Le plan est d’y mettre fin tôt dans l’administration de Biden.

« Le MPP a été une catastrophe depuis le début et a conduit à une crise humanitaire dans le nord du Mexique. Mais la mise en pratique de la nouvelle politique prendra du temps », a déclaré Sullivan. « L’administration actuelle a démantelé une grande partie des capacités nécessaires pour assurer le traitement sûr et ordonné des migrants. Nous avons besoin de temps pour augmenter la capacité de traitement et pour le faire conformément aux exigences de santé publique. »