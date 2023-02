Biden chahuté lors de son discours sur l’état de l’Union

Le président a été moqué par des législateurs rivaux après avoir affirmé que certains républicains aimeraient prendre l’économie américaine “en otage”

Le président américain Joe Biden a été interrompu par des huées et des cris lors de son discours sur l’état de l’Union, la républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene l’appelant un “menteur” après avoir critiqué le programme économique du GOP.

Mettant fortement l’accent sur ses politiques intérieures, Biden a vanté les efforts de son administration contre l’inflation, le chômage, le changement climatique, Covid-19 et une série d’autres problèmes lors du discours de mardi, accusant à un moment donné les législateurs de l’autre côté de l’allée de conspirer pour mettre fin aux prestations sociales pour les Américains. .

“Certains de mes amis républicains veulent prendre l’économie en otage – je comprends – à moins que j’accepte leurs plans économiques. Vous tous à la maison devriez savoir quels sont ces plans », il a dit. “Au lieu de faire payer aux riches leur juste part, certains républicains veulent que l’assurance-maladie et la sécurité sociale disparaissent.”

Le commentaire a immédiatement déclenché un tollé, les républicains huant et sifflant bruyamment contre le président, qui tentait d’apaiser la foule en colère.

Biden perd le contrôle total de SOTU 2023 alors qu’il frappe les républicains, se fait huer et MTG le traite de menteur pic.twitter.com/3AeVhFziMB – Drew Hernandez (@DrewHLive) 8 février 2023

“Je ne dis pas que c’est la majorité d’entre vous”, a-t-il poursuivi, en offrant une copie d’une proposition du GOP sur les prestations d’assurance-maladie et de sécurité sociale pour “quiconque en doute”.

Au milieu du chahut, la membre du Congrès Greene – connue des critiques et des partisans sous le nom de «MTG» – a été entendue crier “menteur” vers le podium, donnant également à Biden un coup de pouce à plusieurs reprises. D’autres législateurs se sont joints à l’affichage, bien que certains, comme le chef de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy, se soient abstenus de toute perturbation ouverte et se sont contentés de secouer la tête en signe de désapprobation.

Bien que largement axé sur les questions économiques et les problèmes intérieurs, le discours de Biden a également abordé les affaires étrangères, déclarant que les États-Unis continueraient à rechercher férocement “concours” avec la Chine.

“Avant mon arrivée au pouvoir, l’histoire parlait de la façon dont la République populaire de Chine augmentait sa puissance et de l’échec de l’Amérique dans le monde. Pas plus,” dit-il en ajoutant “Aujourd’hui, nous sommes dans la position la plus forte depuis des décennies pour rivaliser avec la Chine ou n’importe qui d’autre dans le monde.”

Le président a noté que son administration coopérerait avec Pékin dans la mesure du possible, mais a insisté “Si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays, et nous l’avons fait”, faisant référence au récent abattage d’un ballon chinois à haute altitude qui est passé au-dessus des États-Unis. Washington a suggéré que l’appareil était peut-être destiné à la surveillance, bien que les autorités chinoises aient rejeté l’accusation.

Le conflit en Ukraine a également été brièvement évoqué, Biden affirmant avoir “OTAN unie” et “construit une coalition mondiale” s’opposer à la Russie, qualifiant les hostilités de “test pour l’Amérique.” Le président a présenté l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, en tant qu’invitée spéciale, et a réitéré ses vœux de soutenir Kiev avec des armes et d’autres aides pour “aussi longtemps qu’il faudra,” autorisé quelque 30 milliards de dollars d’aide militaire directe depuis l’année dernière.