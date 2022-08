Biden célèbre le jour de l’indépendance de l’Ukraine avec le plus gros paquet d’armes à ce jour

L’Ukraine recevra de l’artillerie, des drones et des armes anti-aériennes pour continuer à se battre “sur le long terme”

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi que les États-Unis enverraient pour 2,98 milliards de dollars supplémentaires d’armes à l’Ukraine. Dans une annonce coïncidant avec le jour de l’indépendance de l’Ukraine, Biden a déclaré que les États-Unis envisageaient que Kiev se batte pendant un certain temps.

Selon un communiqué de la Maison Blanche, l’Ukraine recevra “des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions, des systèmes aériens sans pilote et des radars pour s’assurer qu’il peut continuer à se défendre sur le long terme.”

Mardi, des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press, Reuters et CBS que le package comprendrait au moins trois systèmes de drones différents, tels que le drone Puma lancé à la main, le véhicule de surveillance ScanEagle à plus longue portée, ainsi que le Vampire fabriqué au Royaume-Uni. drone, qui n’a pas encore été fourni à Kiev.

Faisant référence au jour de l’indépendance de l’Ukraine, qui célèbre sa séparation de l’Union soviétique en 1991, Biden a déclaré que “Aujourd’hui n’est pas seulement une célébration du passé, mais une affirmation retentissante que l’Ukraine reste fièrement – et restera – une nation souveraine et indépendante.” Compte tenu de son vœu de soutenir l’armée ukrainienne “à long terme,” et la déclaration du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, mardi, selon laquelle l’alliance soutiendrait Kiev “le temps qu’il faudra” Biden prévoit évidemment que le conflit soit long.

Cependant, plusieurs médias américains ont rapporté mardi que le contenu du paquet d’armes de mercredi pourrait ne pas atteindre le champ de bataille avant des mois, voire des années. Des responsables américains anonymes ont déclaré à l’Associated Press que Washington s’attend à ce que les forces ukrainiennes “Se battre pour les années à venir.”

Financer l’armée ukrainienne a été une entreprise coûteuse pour les États-Unis. Avec l’économie américaine ravagée par l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie, l’administration Biden a jusqu’à présent engagé plus de 54 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev depuis février.

Pendant ce temps, en Ukraine, la Russie continue d’avancer sur les positions ukrainiennes dans le sud du pays et aux frontières des républiques du Donbass de Donetsk et Lougansk, où Kiev a passé les huit dernières années à construire un réseau de bunkers et de fortifications. Bien que l’Ukraine ne publie pas de chiffres sur les victimes, le président Vladimir Zelensky a déclaré plus tôt cet été que 60 à 100 soldats ukrainiens étaient tués quotidiennement dans le Donbass, et que 500 autres étaient blessés.