Biden célèbre le 50e anniversaire de la mort de sa femme et de sa fille

WILMINGTON, Del. (AP) – Le président Joe Biden et sa famille ont organisé dimanche un service commémoratif privé pour marquer le 50e anniversaire de l’accident de voiture qui a tué sa première femme et leur petite fille.

Biden, qui venait d’être élu au Sénat en novembre 1972, n’était pas dans la voiture lorsque sa femme, Neilia, 30 ans, et leur fille de 13 mois, Naomi, ont été bordées par un semi-remorque en décembre 18 de cette année alors qu’ils allaient acheter un sapin de Noël. Les deux fils du couple, Beau et Hunter, qui étaient sur le point d’avoir 4 et 3 ans à l’époque, étaient également dans la voiture et ont été grièvement blessés.

La tragédie a presque incité Biden, également âgé de 30 ans lorsque l’accident s’est produit, à abandonner sa carrière politique naissante. Mais sur les conseils d’autres sénateurs, il est resté en poste, faisant la navette entre Washington et le Delaware. L’ouverture brute de Biden face au chagrin et sa capacité à sympathiser avec ses compatriotes américains qui ont subi une perte sont devenues des traits caractéristiques de sa carrière politique.

Biden a épousé Jill Jacobs en 1977 et ils ont eu une fille, Ashley. Les deux femmes l’ont rejoint dimanche, tout comme Hunter et de nombreux petits-enfants du président, entre autres à St. Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church. Après le service, la famille se dirigea vers les tombes portant deux grandes couronnes.

Beau Biden est décédé d’un cancer du cerveau en 2015 à 46 ans. Il est également enterré au cimetière.

Colleen Long, l’Associated Press